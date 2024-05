Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı

71 yaşındaki Bülent Ersoy, Anneler Günü'nde 2020'de hayatını kaybeden annesi Necla Poyraz'a bir mektup yazdı. Ersoy, mektubunda şu cümlelere yer verdi: Annem, merhaba. Bugün Anneler Günü. Senin günün. Ama aslında her gün, her saat, her dakika, her saniye ve her salisem senin hayalin ve de seni anarak geçirdiğim tüm zamanlarım senin günün benim için. Telefonun hâlâ telefonumda kayıtlı duruyor.

Biliyor musun seni yüce Hakk'ın rahmetine ve ebedi istirahatgâhına ellerimle tevdi ettikten sonra senden ayrı kaldığım ilk zamanlarımda alışkanlıkla hep senin telefonunu arayıp seninle mutad yapmış olduğumuz her günkü konuşmalarımızı sürdürmek üzere kendi telefonuma gitti ellerim. Ama ama ama şarkıdaki gibi gönlüm kırık, gözüm yaşlı, dudağımda hıçkırık oldu hep anam... REKLAM Bu arada bilmem hissettin mi bilemiyorum ama mezarını senin şahsına münhasır ayrıcalıklı bir stilde, sana özel çizdirtip öyle kreatif bir mezar yaptırdım ki tam sana yakışır, çok çok şık, çok çok zarif oldu tüm görüntüsü vallahi anacığım... Hem de bil bakalım hangi renkleri kullandırttım mezar mermerlerinde... Hı? Tabii ki de renklerin en asili senin aşık olduğun, senin Beşiktaş'ının renkleri siyah ve beyaz renklerde yaptırdım mezar taşlarını da ve hem şekli, hem renkleri, hem de konumu itibarıyla fevkaladenin fevkinin de fevkinde bir görüntü oluştu...