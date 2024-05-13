Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı

"ÖLÜ VEYA DİRİSİNİ İSTİYORUZ"

Kızının, damadı tarafından öldürülmüş olabileceğine dair videolar ve görüntüler olduğunu belirten Vedat Babayiğit, "Gaziantep ve İstanbul'da işitme engelli iki çocuk var. Damadım sosyal medyadan yayın yapıyor. Otogardan çıkarken otobüsün içinde bunları paylaşıyor. Onlar da ekran görüntüsü alıyor, lazım olur diye. Kızımın dayısına atıyorlar, bu görüntüleri. Biz de tabii hızlandırdık süreci. Emniyet güçleriyle paylaştık. Şu anda kızımın dini nikahlı eşi hapiste. Kızımızın canından endişe ediyoruz. Tek derdimiz kızımızın bir an önce bulunması. Canlı ya da ölü. En azından öldüyse gidip dua edebileceğimiz bir mezarı olur. Ne olursa olsun biz ona hazırız artık. Ölü veya dirisini istiyoruz. Yaşıyorsa kabulümüzdür. Ölüyse bile bir mezar taşı olsun istiyoruz artık" ifadelerini kullandı.