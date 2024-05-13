1 tonluk boğa hakeme çarptı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşi festivalinde arenada güreşirken rakibinden kaçan 1 tonluk boğa, hakeme çarpıp, üzerinden geçti. Hakem yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Arvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Alanbaşı köyünde boğa güreşi festivali düzenlendi.
Festival renkli görüntülere sahne olurken arenada korku dolu anlar da yaşandı.
Arenada güreşirken rakibinden kaçan boğa alanda görevli hakem Engin Niskavlioğlu'na çarpıp, üzerinden geçti.
Çevredekilerin yardımıyla hakem ayağa kalkarken, boğa ise sahibi tarafından iple bağlanarak sakinleştirildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu hakem ayakta tedavi edildi.
Yaşananları anlatan Engin Niskavlioğlu, "Köyde düzenlenen boğa güreşlerinde talihsiz bir kaza atlattım. 1 tonluk boğa kaçarken bana çarptı. Bende ve arkadaşlarımda herhangi bir sorun yok. Bu gibi festivallerde böyle kazalara rastlanılmaktadır. Biz güvenlik önemlerini alsak da bu gibi kazalar meydana geliyor" diye konuştu.