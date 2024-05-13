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        1 tonluk boğa hakeme çarptı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşi festivalinde arenada güreşirken rakibinden kaçan 1 tonluk boğa, hakeme çarpıp, üzerinden geçti. Hakem yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 16:03 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:03
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        Arvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Alanbaşı köyünde boğa güreşi festivali düzenlendi.

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        Festival renkli görüntülere sahne olurken arenada korku dolu anlar da yaşandı.

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        Arenada güreşirken rakibinden kaçan boğa alanda görevli hakem Engin Niskavlioğlu'na çarpıp, üzerinden geçti. 

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        Çevredekilerin yardımıyla hakem ayağa kalkarken, boğa ise sahibi tarafından iple bağlanarak sakinleştirildi.

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        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu hakem ayakta tedavi edildi.

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        Yaşananları anlatan Engin Niskavlioğlu, "Köyde düzenlenen boğa güreşlerinde talihsiz bir kaza atlattım. 1 tonluk boğa kaçarken bana çarptı. Bende ve arkadaşlarımda herhangi bir sorun yok. Bu gibi festivallerde böyle kazalara rastlanılmaktadır. Biz güvenlik önemlerini alsak da bu gibi kazalar meydana geliyor" diye konuştu. 

        #boğa güreşi
        #ARTVİN
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