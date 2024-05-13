Yaren leylek ile eşi Nazlı, 2 yavru kaybetti

Yıllardır yaptığımız takiplerde de hiç yavru kaybetmemişti. Ama bu yıl 4 yavrudan 2'si yuvada öldü. Belki hava şartları belki bir hastalık nedeniyle öldüler. Belki de yuvaya taşınan yabancı cisimler nedeniyle. Bunu bilemiyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var. Avrupa genelinde de bu yıl epey yavru kaybı yaşandı. Bakalım son 2 yavru sağlıkla yuvadan uçabilecek mi?" ifadeleriyle duyurdu.