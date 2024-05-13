Edgar Ie için skandal iddia! Yerine ikizini mi oynattı?
Bir dönem Türkiye'de Trabzonspor ve Başakşehir formaları da giyen Edgar Ie hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Dinamo Bükreş'e transfer olan Edgar Ie'nin Rumen takımına kendisi yerine kardeşini gönderdiği ileri sürüldü. Oyununcunun kötü performansı ve İngilizce bilmemesinden şüphelenen kulüp, küme düşürülebilir
Romanya ekiplerinden Dinamo Bükreş ve kısa süre önce Türkiye'de forma giyen Edgar Ie çok ilginç bir haberle gündeme geldi.
Rumen ekibi, şubat ayında Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Başakşehir formaları giyen Edgar Ie'yi kadrosuna kattı.
Romanya basınında yer alan habere göre ise kulübe katılan futbolcunun Edgar Ie olmadığı ve Edgar'ın ikizi Edelino Ie olduğu öne sürüldü.
Takıma katılan Edelino Ie'nin en az 5 maçta forma giydiği kaydedildi. Romanya Ligi'nde zor günlerden geçen Dinamo'nun, durumun resmi olarak kanıtlanması durumunda (DNA testi) 5 maçta kazandığı 8 puanın silineceği ve doğrudan küme düşürülebileceği iddia edildi.
ORTAYA NASIL ÇIKTI?
Edelino Ie konusunda ilk şüphelerin oyuncunun kendisini sadece Portekizce ifade etmesinden dolayı ortaya çıktığı belirtildi.
Edgar Ie'nin ise akıcı bir şekilde İngilizce konuştuğu ve kulübün bunu bildiği kaydedildi.
Kulübün ayrıca takıma katılan oyuncudan ehliyet talep ettiği ancak oyuncunun bu talebi kabul etmediği ifade edildi.
FEDERASYONDAN AÇIKLAMA
Romanya Futbol Federasyonu'ndan bir kaynak, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Eğer oynayan oyuncu, gerçek oyuncu (Edgar Ie) değilse o zaman yaptırımlar söz konusu olabilir. Yasal olarak, DNA testi sonucu aksi yönde çıkarsa her şeye karar verilebilir. Tabii ki Dinamo, Edgar Ie'nin kardeşini oynatmayı düşünmemişti
Ancak DNA testi bu durumu kanıtlarsa, bunun için savunma düşünmeliler. Bu ihtimalin göz önüne alınması gerekecek. Dinamo eğer kandırılmışsa ve bunu ispatlayabilirse, puan kaybetme riski ortadan kalkar."
"BİZE KARŞI PLANLI BİR SALDIRI"
Pazar akşamı geç saatlerde, Dinamo'nun 2-0 kazandığı UTA Arad maçından sonra, kulübün yöneticisi Andrei Nicolescu konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Açıklama yapmaktan kaçındık. Romanya basını daha dikkatli olmalı çünkü bir dava yaratıyorlar. Kimse bizimle konuşmadı. Bize karşı planlı bir saldırıydı. Bizimle alay edilmesini istemiyorum. Onunla kardeşi arasında dünya kadar fark var."