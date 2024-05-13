Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Edgar Ie için skandal iddia! Yerine ikizini mi oynattı? - Futbol Haberleri

        Edgar Ie için skandal iddia! Yerine ikizini mi oynattı?

        Bir dönem Türkiye'de Trabzonspor ve Başakşehir formaları da giyen Edgar Ie hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Dinamo Bükreş'e transfer olan Edgar Ie'nin Rumen takımına kendisi yerine kardeşini gönderdiği ileri sürüldü. Oyununcunun kötü performansı ve İngilizce bilmemesinden şüphelenen kulüp, küme düşürülebilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 13:45 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Romanya ekiplerinden Dinamo Bükreş ve kısa süre önce Türkiye'de forma giyen Edgar Ie çok ilginç bir haberle gündeme geldi.

        2

        Rumen ekibi, şubat ayında Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Başakşehir formaları giyen Edgar Ie'yi kadrosuna kattı.

        3

        Romanya basınında yer alan habere göre ise kulübe katılan futbolcunun Edgar Ie olmadığı ve Edgar'ın ikizi Edelino Ie olduğu öne sürüldü.

        4

        Takıma katılan Edelino Ie'nin en az 5 maçta forma giydiği kaydedildi. Romanya Ligi'nde zor günlerden geçen Dinamo'nun, durumun resmi olarak kanıtlanması durumunda (DNA testi) 5 maçta kazandığı 8 puanın silineceği ve doğrudan küme düşürülebileceği iddia edildi.

        5

        ORTAYA NASIL ÇIKTI?

        Edelino Ie konusunda ilk şüphelerin oyuncunun kendisini sadece Portekizce ifade etmesinden dolayı ortaya çıktığı belirtildi.

        6

        Edgar Ie'nin ise akıcı bir şekilde İngilizce konuştuğu ve kulübün bunu bildiği kaydedildi.

        7

        Kulübün ayrıca takıma katılan oyuncudan ehliyet talep ettiği ancak oyuncunun bu talebi kabul etmediği ifade edildi.

        8

        FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

        Romanya Futbol Federasyonu'ndan bir kaynak, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

        9

        "Eğer oynayan oyuncu, gerçek oyuncu (Edgar Ie) değilse o zaman yaptırımlar söz konusu olabilir. Yasal olarak, DNA testi sonucu aksi yönde çıkarsa her şeye karar verilebilir. Tabii ki Dinamo, Edgar Ie'nin kardeşini oynatmayı düşünmemişti

        10

        Ancak DNA testi bu durumu kanıtlarsa, bunun için savunma düşünmeliler. Bu ihtimalin göz önüne alınması gerekecek. Dinamo eğer kandırılmışsa ve bunu ispatlayabilirse, puan kaybetme riski ortadan kalkar."

        11

        "BİZE KARŞI PLANLI BİR SALDIRI"

        Pazar akşamı geç saatlerde, Dinamo'nun 2-0 kazandığı UTA Arad maçından sonra, kulübün yöneticisi Andrei Nicolescu konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

        12

        "Açıklama yapmaktan kaçındık. Romanya basını daha dikkatli olmalı çünkü bir dava yaratıyorlar. Kimse bizimle konuşmadı. Bize karşı planlı bir saldırıydı. Bizimle alay edilmesini istemiyorum. Onunla kardeşi arasında dünya kadar fark var."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar
        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil