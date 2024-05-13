Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı yazar yorumları

Osman Şenher (Milliyet): Okan Buruk’u kutlamak lazım. Takımı sahada müthiş mücadele ediyor. Bütün futbolcuların zirve için adeta beynini yıkamış. 84. dakikada Karagümrük beraberlik golünü atıyor, 90. dakikada Galatasaray yine üstünlüğü yakalıyor. Hem de sonradan oyuna giren Berkan’la... Mertens 37 yaşında... Bu çocuk sahada basmadık yer bırakmıyor, gol atıyor, gol attırıyor. Bitmeyen ve tükenmeyem bir hırsı var... Aynı şekilde Barış Alper... Kabus gibi rakibin üzerine çöküyor. Bırakın gol atmayı, o da gol pası veriyor. Artık şu dakikadan sonra “iyi futbol, kötü futbol” diye eleştiri yapılmaz. Ligin bitmesine iki hafta var. Buruk’un takımı 6 puan ileride... Bundan sonra sürpriz olur mu? Bana göre olmaz... Hele bu futbolcular iki maçta 6 puan kaybederler mi? Mucize gibi bir şey...