Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı yazar yorumları
Süper Lig lideri Galatasaray, 36. haftada konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 90. dakikada Berkan Kutlu'nun golüyle 3-2 mağlup edip son 2 haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde girdi. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk için geri sayıma geçerken, spor yazarları Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısındaki performansını kaleme aldı.
Uğur Meleke (Hürriyet): Galatasaray’ın ilk yarıda ürettiği 3 net pozisyon, ilk gol dahil Dries Mertens’in şut paslarıyla geldi. 70’te ikinci golü attı. 90’daki Berkan sayısının da üretiminde var. Ben ‘yaşsız dâhi Mertens’in bu sezonki performansını ‘Sneijder 2014’e benzetiyorum doğrusu. Galatasaray, tam anlamıyla bir “yüksek stres, düşük nabız” takımı. Stres yükseldiğinde nabızları düşüyor, nisanları-mayısları kusursuza yakın oynuyorlar. Manchester City’nin iki sezondur Arsenal’a karşı yarattığı farkın bir benzeri bu. Bazı kulüplerin genlerinde var sanki bu: Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde, City’nin Premier Lig’de hissettirdiği o duyguyu Galatasaray da Süper Lig’de yaşatıyor. Karmaşık günlerden başarıyla çıkıyor. Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor, final yapmayı beceriyor. Bu yüzden de gelecek haftaki derbiye avantajlı gidiyorlar zaten.
Levent Tüzemen (Sabah): Galatasaray'da şampiyonluğa damgasını vuran en önemli oyuncular Mertens, Barış Alper, Ziyech ve İcardi oldu. Özellikle Mertens final haftalarında oyuna karakter koydu. G.Saray'ın yenilmez arma olmasında başrolü üstlendi. Kendisine özel çalışma programı uygulayan Barış Alper, geliştirdiği futbolunu gücüyle bütünleştirdi. Ziyech aklıyla tekniği ile ön plana çıktı, İcardi de golcülüğünde vitesi yükseltti. G.Saray, şampiyon olursa Kasımpaşa ve Karagümrük maçlarında alınan galibiyetler çok anlamlı olacak. Bu iki maçta G.Saray kırılabilirdi ama oyuncuların inatçılığı, takım olmaları ve yenilgi kabul etmemeleri galibiyetlerle taçlandı. Mertens bir yıl daha kalmalı, G.Saray'a akıl hocalığı yapıyor, arkadaşlarına enerji yüklüyor, çalışıyor, mücadele ediyor, bütün takıma örnek oluyor. Berkan bu şampiyonlukta hatırlanacak tarihi bir gol attı.
Mehmet Ayan (Habertürk): 24 Şubat 2019… Akhisarspor maçı… 2018-19 sezonu şampiyonluk golü… Kostas Mitroglou…
01 Nisan 2023… Adana Demirspor maçı… 2022-23 sezonu şampiyonluk golü… Fredrik Midtsjø.
12 Mayıs 2024… Karagümrük maçı… 2023-24 sezonu şampiyonluk golü… Berkan Kutlu.
“Takımı şu şampiyon yaptı, şu gol şampiyonluğu getirdi, o olmazsa zirveye çıkamazdık, bu bizi kümede bıraktı” türü sloganik yaklaşımlara, futbolun takım oyunu olması hasabiyle serin durmuşumdur… G.Saray için de bu geçerli… Ancak yukarıdaki üç örnek sonlara doğru takımın o meşhur deyimiyle winner’lığının herkese nasıl bulaştığını gösteriyor… Sadece yıldızlarla olmaz bu iş… Değerli parçaların da hissetmesiyle aidiyetlerini güçlü tutmasıyla olur…
Çarşamba akşamki Real gibi… Mitroglou gol attığında Alaves, Midtsjø gol attığında Espanyol’de oynayan JOSELU gibi…
Erman Özgür (Fanatik): Uzun süreden beri maçların ilk yarısını düşük tempoda oynayan fakat gol yemeyen Galatasaray bu kez gol de yemesine rağmen son dönemin yükselen yıldızı Barış Alper’in kafa golü ile tepkiyi yine ilk yarı bitmeden vermeyi başardı. Ancak bu gol bir rahatlık getirdi Galatasaray’a ve ikinci yarının başında da tempo Galatasaray açısından düşük kaldı. Tolunay Kafkas’ın Barış Alper etkisini azaltmak adına Biraschi hamlesine rağmen Galatasaray’ın düşük temposuna isyan eden Barış Alper, Mertens’e golü attırmayı başardı. Orta saha direncini yükseltebilmek adına oyuna giren Berkan dönen topu düzgün bir vuruşla gol yaparak Galatasaray için çok zor geçen maçın fişini çekti. Şampiyonluk için sadece 1 adımı kalan Galatasaray için Barış Alper ve Mertens maçın kahramanları olmayı başardılar.
İbrahim Yıldız (Habertürk): Kazanmayı bir şekilde başarıyorlar. Karagümrük karşısında kötü oynadılar. Yeterli pozisyonları bulmakta zorlandılar. Rakipleri daha çok yaratıcıydı. Savunmayı zorladılar. Sonuç olarak kalite öne çıktı. Galip gelerek şampiyonluğa fazlanın ötesinde yaklaştılar. Mertens-Barış ikilisi maçın kahramanıydı. Oyundan düşen takımı ateşlediler. Kazanmayı iş edinmiş bir takımın geri dönüşünü izledik. Takım bütünlüğü, kazanma arzusu üst düzeydeydi. Sezonun ikinci yarısını performans olarak iyi götüren Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe’nin yaşadığı belirsizlikleri lehine çevirdi. Okan Buruk’u kutlamak gerekir. Yıldızlar topluluğunu müthiş bir beceri ile yönetmesini başardı. Forma adaletini hakkıyla uyguladı. Sonuç 99 puanlık rekor.
Osman Şenher (Milliyet): Okan Buruk’u kutlamak lazım. Takımı sahada müthiş mücadele ediyor. Bütün futbolcuların zirve için adeta beynini yıkamış. 84. dakikada Karagümrük beraberlik golünü atıyor, 90. dakikada Galatasaray yine üstünlüğü yakalıyor. Hem de sonradan oyuna giren Berkan’la... Mertens 37 yaşında... Bu çocuk sahada basmadık yer bırakmıyor, gol atıyor, gol attırıyor. Bitmeyen ve tükenmeyem bir hırsı var... Aynı şekilde Barış Alper... Kabus gibi rakibin üzerine çöküyor. Bırakın gol atmayı, o da gol pası veriyor. Artık şu dakikadan sonra “iyi futbol, kötü futbol” diye eleştiri yapılmaz. Ligin bitmesine iki hafta var. Buruk’un takımı 6 puan ileride... Bundan sonra sürpriz olur mu? Bana göre olmaz... Hele bu futbolcular iki maçta 6 puan kaybederler mi? Mucize gibi bir şey...
Serkan Akcan (Fanatik): Sezona başlarken kariyerini noktalayabileceğini açıklamış olsa da Mertens öyle bir final yapıyor ki üzerine belgesel çekilir. Önce Barış Alper’e asist yaptı, peşinden Barış Alper’in zor servisini gole çevirdi. Takımının attığı son 14 golde etkisi var Belçikalı’nın. Keza Barış Alper Yılmaz için de bir rüya sezon söz konusu. Enerjisiyle, gücüyle, her şeyiyle sezona damga vurmak için savaşıyor adeta. Sol forvette oynadığından bu yana durmuyor; atmaya, attırmaya devam ediyor. Türkiye Kupası’nda 29 Şubat’ta oynanan ve Karagümrük’ün, Markao’nun etkili santrforluğuyla 2-0 kazandığı maçta da Nelsson ve Abdülkerim ile başlayan Okan Buruk’un aynı filmi seyrettirmesi şayet Berkan’ın son dakika golü gelmese uzun süre peşinden hocayı takip edebilirdi.
Çağatay Çelik (Habertürk): Barış Alper Yılmaz için Alanyaspor maçının ardından “Artık Avrupa’ya yelken açma futbolu oynuyor” yorumunu yapmıştık. Barış Alper mücadele eden futbolcudan ekstra işler yapan yıldıza evrildi. Sezonun en kritik anlarında ise ekstra işler yapan yıldızdan maçın gidişatına yön veren süperstar yolculuğuna adım atmaya başladı. Galibiyet golünü Berkan atsa da sarı-kırmızılıları oyunda galibiyette tutan isim Barış Alper oldu. Mayısları sahiplenen Galatasaray, geleneğine aykırı bir oyun oynasa da kazanma alışkanlığıyla hata yapmadı. Eylül ayında kötü oynayan, rotasyonu daralttıktan sonra futbolunu yükselten Galatasaray’ın Atatürk Olimpiyat’ta oynadığı futbol eylül, aldığı sonuç ise mayıs ayı ürünü oldu.