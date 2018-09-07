“turkiye.gov.tr” web adresini kullanarak devletin vatandaşa verdiği tüm online hizmetlerden yararlanmak için kullanılan sisteme e-devlet denilmektedir. Bu hizmetten yararlanmak için PTT şubelerinden şifre almanız gerekmektedir. Daha sonra aldığınız bu şifreyi e-devlet sistemine giriş yaparak değiştirmenizi isteyecektir, eğer değiştirmediniz ve öyle kaldı veya mevcut kullandığınız şifreyi değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Tüm bu soruların cevapları yazımızda... İşte, e-Devlet şifresi değiştirme işlemi...

E-DEVLET ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

E-Devlet şifresi değiştirme için öncelikle E-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından E-Devlet şifresi değiştirmek için sonraki adımlara geçebilirsiniz. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra isminizin olduğu kısma tıklamanız gerekmektedir. Aşağı doğru kayarak açılan sütunda ise “Şifre ve Güvenlik Ayarlarım“ butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Daha sonrasında açılacak ekranda E-Devlet şifresi değiştirmek için sizlere üç farklı yol sunulacaktır. Bunlar PTT şubelerinden yeni zarf alarak, cep telefonuma ve e-posta adresime gelecek kodları girerek veya Cep telefonuma gelecek kodu girerek, seçenekleridir. Bunlardan size hangisi uygunsa hangisiyle onunla işleme devam etmeniz gerekmektedir.

Daha sonrasında E-Devlet şifresi değiştirmesi için adımları tamamlamış olacaksınız. Ancak E-Devlet şifresi değiştirmek için başka bir alternatif ise eğer sahipseniz Mobil İmza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı ve İnternet Bankacılığı aracılığıyla E-Devlet sistemine giriş yaparsanız PTT şubesine gitmenize gerek kalmadan ücretsiz bir şekilde E-Devlet şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz.

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