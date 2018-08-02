E Devlet hizmetlerinden yararlanabilmek için TC kimlik numaranızı ve PTT'den alacağınız kişiye özel şifreniz ile sisteme giriş yapmalısınız. E Devlet şifrenizi sistem üzerinden değiştirebilirsiniz. Tabi şifrenizi unuttuysanız da kimlik bilgileriniz ve bir yakınınızın TC kimlik numarasını kullanarak internetten şifre alabilirsiniz. E Devlet'in bunun için en önemli şartı sisteme kayıtlı bir telefonunuzun bulunması. Eğer, daha önce tanımlama yapmadıysanız, yeni şifre almak için size en yakın PTT şubesine giderek bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekir. İşte internetten şifre almak için ihtiyacınız olanlar...

KİMLER İNTERNETTEN E DEVLET ŞİFRESİ ALABİLİR?

* Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

*Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

*İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

İNTERNETTE E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E Devlet Kapısı üzerinden şifre unuttum seçeneği ile yeni şifre alma işlemini PTT'ye gitmeden gerçekleştirebilirsiniz. TC Nüfus Cüzdanınızdaki bilgiler ile alabileceğiniz şifre işlemi aşağıdaki gibidir;

1. E Devlet Kapısı giriş sayfasını açın.

2. Şifre doldurma alının altındaki 'şifremi unuttum' seçeneğine tıklayın

3. Açılan sayfada "Şifremi Hatırlamıyorum" seçeneğini işaretleyip ileri deyin

4. Kimlik No.- Kimlik Detay -İletişim Bilgisi adımlarını geçmeniz gerekiyor. Nüfus Cüzdanınızdaki bilgiler ile bu alanları doldurun

5. E Devlet bir yakınınızn TC. kimlik numarasını isteyecek.

6. Son adım yeni şifre oluşturmadır. Kullanmak istediğiniz yeni şifreyi girip onaylayın.

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