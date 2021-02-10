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HaberlerSağlık
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e-Nabız aşı sorgulama: Aşı sırası nasıl öğrenilir? Aşı takip ekranı

Türkiye'de koronavirüs aşılamalarında ikinci doz başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum" dedi. Peki aşı takip nasıl yapılır? Aşı sırası nasıl öğrenilir? İşte e-Nabız aşı sorgulama ekranı...

e-Nabız aşı sorgulama: Aşı sırası nasıl öğrenilir? Aşı takip ekranı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca "(Kovid-19) Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı. Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak." dedi. Peki aşı takip nasıl yapılır? Aşı sırası nasıl öğrenilir? İşte e-Nabız aşı sorgulama ekranı...

E-NABIZ AŞI SORGULAMA EKRANI

E NABIZ AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aşı olup olamayacağınızı E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.


E NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.

1. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz (Şekil1). E-Devlet girişine tıkladığınızda Şekil2’de gördüğünüz E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir. (Şekil3).

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir (Şekil4).

Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz. (Şekil5)


2. E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

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