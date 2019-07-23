E-Okul: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı, Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında liselere yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile yerleştirme sonuçlarını görebiliyor.

Öğrenciler, MEB'in "sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden de sorgulama yapabiliyor.

Bunun için öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini sisteme girmesi gerekiyor.

MEB tarafından hazırlanan ön raporda, öğrencilerin yüzde 91'inin ilk üç tercihinden birine yerleştirildiği belirtildi.

LGS kapsamındaki birinci yerleştirmede, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 dolarken, Anadolu İmam Hatip Liseleri yüzde 99,9, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı.

Nakil takvimi

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 19-23 Ağustos'ta alınacak.

Yatılılık başvuruları 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak.

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

E-Okul

MEB Bilişim Sistemleri projesi kapsamında hazırlanan e-okul sistemi ile öğrenciler, okula kaydından başlayıp mezuniyete kadar olan tüm süreci takip edebiliyor.

E-okul sistemi üzerinden öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezi olarak yapılan sınavların başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri, haftalık ders programı, e-karne vb. bilgilere ulaşılabiliyor.

Veli Bilgilendirme Sistemi

Veliler, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden çocuklarının ders notları, devamsızlıkları ve sınav sonuçları gibi pek çok bilgiye ulaşabiliyor.

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine girip sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu gerekiyor. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilebiliyor.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgilerini girmek gerekiyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, doğum tarihi, okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılıyor.

Açılan ekranda öğrenci hakkında Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer alıyor.