E-ticarette yeni dönem: Dijital cüzdanlar yükseliyor

iyzico, Dogma Alares ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle hazırlanan Türkiye E-Ticaret Ekosistemi 2024 Raporu, e-ticaret sektörünün dinamiklerini gözler önüne serdi. 2024’te %61,7 büyüyerek 3 trilyon TL’lik hacme ulaşan sektör, Türkiye GSYİH’sinin %6,5’ini oluşturuyor. Kredi kartları ödeme yöntemlerinde baskınlığını korurken, dijital cüzdanların kullanımındaki artış dikkat çekiyor. Yapay zekâ, hızlı teslimat sistemleri ve alternatif ödeme yöntemleri, tüketici alışkanlıklarını yeniden şekillendiriyor.

SEKTÖRDE BÜYÜME HIZI REKOR KIRIYOR

T.C. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, pandemi sonrası dijitalleşme ivmesiyle e-ticaret hacmi 2022’de %111, 2023’te %133 büyüdü. 2024’te ise %61,7’lik artışla 3 trilyon TL’ye ulaşan sektör, istikrarlı yükselişini sürdürüyor. iyzico’nun 165 bin üye işyeri ve 6,5 milyon dijital cüzdan kullanıcısının verilerine dayanan rapora göre, ortalama sepet tutarı 2023’te %87 artarken, 2024’te %47’lik büyüme gösterdi. Kredi kartları, işlem hacminin %65,2’sini ve işlem sayısının %51,4’ünü oluşturarak liderliğini korudu.

REKLAM

KASIM İNDİRİMLERİ SEPET TUTARINI UÇURDU

Raporda, temmuz ayı %9,4’lük işlem oranıyla e-ticaretin en yoğun dönemi olurken, kasım ayı 1.137 TL’lik ortalama sepet tutarıyla zirveye yerleşti. Aralık ayı 984 TL ile ikinci sırayı aldı. Eylül ve ekimde sepet tutarları 900 TL’yi aşarken, yaz ayları daha sakin geçti. Turizm ve seyahat sektörü eylülde 7.137 TL, elektronik ve teknoloji kasımda 3.797 TL’lik sepet tutarıyla öne çıktı. Moda ve aksesuar kasımda 2.388 TL, kozmetik ise 1.112 TL ile yüksek sepet tutarları yakaladı.

TÜKETİCİ GÜVEN VE HIZ ARAYIŞINDA iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, e-ticaretin büyümesinde ödeme sistemlerinin kilit rol oynadığını vurguladı: “Tüketiciler artık yalnızca ürün değil, güvenilir ve hızlı bir alışveriş deneyimi talep ediyor. Dijital cüzdanlar ve yenilikçi ödeme çözümleri, bu beklentileri karşılayarak sektörün geleceğini şekillendiriyor. iyzico olarak, satıcılar ve tüketiciler için kesintisiz bir ödeme altyapısı sunarak e-ticaretin sürdürülebilir büyümesine öncülük ediyoruz.” Güven, KOBİ’leri ve girişimcileri destekleyerek Türkiye’nin küresel e-ticaret arenasındaki yerini güçlendirmeyi hedeflediklerini ekledi. E-İHRACAT VE TEKNOLOJİ YENİ FIRSATLAR SUNUYOR Dogma Alares Kurucu Ortağı Erdal Güner, yapay zekâ, veri analitiği ve dinamik fiyatlandırmanın sektörü yeniden tanımladığını belirtti: “Türkiye, e-ihracatta küresel rakiplerle yarışabilecek potansiyele sahip. Kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri ve hızlı teslimat çözümleri, rekabet dinamiklerini değiştirecek. Türk markalarının uluslararası pazarlarda daha görünür olması için teknoloji yatırımları şart.” ETİD Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi ise Türkiye’nin bölgesel bir e-ticaret merkezi olma yolunda ilerlediğini vurguladı: “E-ihracatı hızlandırarak küresel ticaretteki konumumuzu güçlendirmeliyiz. Dijital altyapı yatırımları ve stratejik pazar açılımları, bu hedefe ulaşmada kritik.”