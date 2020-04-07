EBA TV ile Uzaktan eğitim sistemi devam ediyor. Sistematik olarak sınıf düzeylerine göre derslerini eba.gov.tr adresinden uzaktan eğitim sistemi ile TRT ekranında ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ekranı üzerinden derslerini takip edebiliyor. Öğrenciler, EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? sorusunun cevabını arıyor. Peki, EBA yeni şifre alma işlemi nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci girişi 2020...

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ EKRANI 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

EBA YENİ ŞİFRE ALMA İŞLEMİ 2020

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

EBA ŞİFRE YENİLEME (YENİ ŞİFRE) EKRANI

TÜRKİYE ULUSAL ÇAPTA UZAKTAN EĞİTİM VEREN 2 ÜLKEDEN BİRİ OLDU

Türkiye, 184 ülkede 1,5 milyarın üzerinde öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kalmasına da yol açan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye ulusal çapta uzaktan eğitim başlatan Çin'den sonraki ikinci ülke oldu.

Dünya genelinde koronavirüs salgını, 184 ülkenin öğrencilerinin eğitimlerinin aksamasına yol açtı. AA'nın haberine göre, salgının yayıldığı ülkelerdeki öğrenci sayısının dünyadaki toplam öğrenci sayısının yüzde 87'sine karşılık geldiği ve bu rakamın 1,5 milyarın üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Yapılan araştırmalar, salgının yayıldığı ülkelerde okulların kapalı olduğunu ancak Türkiye'dekine benzer ulusal çapta bir uzaktan eğitim sisteminin kurulamadığını ortaya koydu.

ÇİN'DEKİ UZAKTAN EĞİTİM İMKANLARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de yürütülen uzaktan eğitim çalışmaları ölçeğinde bir çalışmanın sadece Çin'de görüldüğünü açıklamıştı.

Çin'de de koronavirüs salgının görülmesinden bir süre sonra uzaktan eğitim imkanları ulusal çapta devreye alındı. Ülkede, milyonlarca ziyaretçinin aynı anda internete girerek eğitim almasına imkan tanıyan bulut sistemleri kullanılmaya başlandı ve derslerin canlı sınıf şeklinde işlenebilmesi için internet alt yapısı güçlendirildi.

Diğer yandan bazı ülkelerde ulusal olmayan ancak yerel bazlı uzaktan eğitim çabalarının olduğu belirtildi.