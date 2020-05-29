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EBA TV canlı yayın 29 Mayıs Cuma! TRT EBA TV canlı yayını ile ilkokul, ortaokul ve lise dersleri burada

EBA TV, tüm öğrencilerin hizmetinde. Uzaktan eğitime devam eden yaklaşık 18 milyon öğrenci TRT EBA TV canlı yayını ile derslerini günbe gün takip edebiliyor. Öğrenciler TRT ve EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders anlatımını izlerken, ders programlarına ve EBA yayın akışına eba.gov.tr. adresinden ulaşabilirler. İşte TRT EBA TV ile canlı izleyin...

TRT EBA TV

EBA TV ile uzaktan eğitim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA VE TRT aracılıyla uzun bir süredir uygulanmaya devam ediyor. Milyonlarca öğrenci EBA TV canlı izle ile derslerine uzaktan eğitim olarak devam ediyor. Öğrenciler eba.gov.tr. adresinden öğrenci girişi yaparak ya da TRT’nin farklı kanallarında EBA TV bağlantısından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim görüyor. İşte TRT EBA TV canlı yayın izle 2020...

EBA TV CANLI YAYINI İZLE

TRT EBA TV'de dersleri;
EBA TV İlkokul
EBA TV Ortaokul
EBA TV Lise Ders programıyla ilgili tüm ayrıntılar http://eba.gov.tr adresinde

EBA TV CANLI YAYINI İZLE

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ EKRANI 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.
-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.
-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA TV UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI (İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE)

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2020?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır." dedi.

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