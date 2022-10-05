Ebru Akel'den 'Sefo' açıklaması 0:00 / 0:00

Magazin Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği '26. Altın Objektif Ödülleri' töreni 3 Ekim Pazartesi akşamı ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. SHOW TV’nin medya sponsoru olarak destek verdiği gecenin sunuculuğunu Ebru Akel ile Murat Güloğlu üstlendi. Törene ünlü rap şarkıcısı Sefo da katıldı.

İddiaya göre; gecede Ebru Akel, Sefo ile fotoğraf çektirmek istedi ancak Sefo, "Sizi tanımıyorum" diyerek Akel’in bu isteğini geri çevirdi. Çıkan bu haberlerin üzerine Ebru Akel, SHOW TV'de yayınlanan 'Ebru & Murat Bu Sabah' adlı programın canlı yayınında iddialara yanıt verdi. Akel, "Saçmalık, bundan bir malzeme çıkarmaya çalışmayın. Bizim öyle bir gerginliğimiz yok. Aksine bu durumla çok da eğlendik. Tören gecesi kuliste 'fotoğraf çekilelim' dediğimde Sefo, son derece kibar bir şekilde, "Sabah saatlerinde uyuyor oluyorum o yüzden sizi tanımıyorum" dedi. Ben de bunu sahnede anlattım. Sefo’ya da buradan sevgi ve selamlar. Tanışmış olduk işte" ifadelerini kullandı.

Sefo ile birlikte çekildikleri fotoğrafı da canlı yayında izleyicilere gösteren Ebru Akel, "Sahne üzerinde elimdekini sadece okumak dışında farklı yeteneklerimiz var. O yüzden de buradayız. Onun için sahnede birazcık oynamak, olaylardan bir espri çıkarmak da bizim işimizin renkli taraflarıdır. Bu böyle biline..." sözleriyle olayın sadece bir şakadan ibaret olduğunun altını çizdi.