Ciner Medya Grubu'na ödül yağdı 0:00 / 0:00

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Magazin Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği 26'ncı 'Altın Objektif Ödülleri' töreni ünlü isimlerin katılımıyla CVK Park Bosphorus’da gerçekleşti. Tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en prestijli heykelciği olan 'Altın Objektif Ödülleri', muhteşem bir organizasyonla sahiplerini buldu. SHOW TV’nin medya sponsoru olarak destek verdiği gecenin sunuculuğunu Ebru Akel ile Murat Güloğlu üstlendi. Kırmızı halı seremonisi, her yıl olduğu gibi yine şıklık yarışına sahne olurken, muhteşem sesiyle Şevval Sam, şarkılarıyla geceye damgasını vurdu. Dizi, sinema, müzik, eğlence, TV programı ve çeşitli medya dallarında yılın en iyilerinin ödüllerinin verildiği gecede Ciner Medya Grubu aldığı ödüllerle dikkat çekti. haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, meslektaşlarına ödüllerini takdim etti. SEZONUN DİZİSİ GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’YE 4 ÖDÜL BİRDEN SHOW TV ekranlarına Perşembe akşamları damgasını vuran 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisi ödüllerine bir yenisini daha ekledi. 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 'Yılın Aksiyon Romantik Dizisi' ödülünü alırken, dizinin sevilen başrol oyuncuları Devrim Özkan ve Özge Özberk, 'Yılın Aksiyon Romantik Dizi Oyuncusu Kadın' kategorisinde ödül kazandı. ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin ödüllerini Özge Özberk ve Devrim Özkan ‘kadın gücü’ diyerek birlikte aldı. Özge Özberk ödül konuşmasında Altan Dönmez, Gani Müjde, BKM ve Necati Akpınar’a, ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ için emeği geçen herkese teşekkür etti. Dizide hayat verdiği 'Sadi Payaslı' karakteriyle gündemden düşmeyen Ertan Saban ise 'Yılın Aksiyon Romantik Dizi Oyuncusu Erkek' ödülüne layık görüldü. SHOW TV GECEYE DAMGASINI VURDU SHOW TV’nin beğeniyle takip edilen Baba dizisinin başarılı başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, 'Yılın Drama Dizi Oyuncusu Erkek' ödülünü aldı. Tolga Sarıtaş, “Bu ödüle layık görülmek çok güzel bir şey. Bunu bana layık gören herkese teşekkür ederim” sözleriyle düşüncelerini paylaşırken 'Baba' dizisiyle ilgili, “Baba dizisi de çok özel bir proje. Hepimiz birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz. Haluk Bilginer ile oynamak büyük bir şans. Proje yeni sezonda farklı bir kabuğa büründü. Merakla biz de bekliyoruz seyircimizin tepkisini” dedi. Doğru ve tarafsız gündemiyle herkesin ilgiyle izlediği SHOW Ana Haber’in başarılı spikeri Dilara Gönder, 'Yılın Haber Spikeri Kadın' ödülünü kazandı. Türkiye’den ve dünyadan haberleri, gündemden düşmeyen konuları hafta içi her gün SHOW TV ekranlarına taşıyan 'Ebru & Murat Bu Sabah' programı 'Yılın Sabah Kuşağı Programı' seçildi. Ödülü aynı zamanda gecenin sunuculuğunu da üstlenen Ebru Akel ve Murat Güloğlu aldı. Ömür Sabuncuoğlu’nun, SHOW TV’nin 'Pazar Sürprizi' programında ekrana gelen 'La Casa De Papel’de Berlin Karakterini Canlandıran Pedro Alonso ile röportajı 'Yılın Röportajı' olurken, Atakan Makar, 'Pazar Sürprizi’nde yayınlanan Cem Yılmaz-Uraz Kaygılaroğlu tatil görüntüleriyle 'Yılın Magazin Görüntüsü' ödülünü kazandı. 'Yılın Haberi' ödülü ise Aysun Kayacı yıllar sonra Bodrum’da haberiyle Hakan Yağcı’ya gitti. Ferit Tuğluk - Reşat Balcıoğlu - Ömür Sabuncuoğlu - Hakan Yağcı - Onur Aydın 'Yılın İnternet Haberleri' ödülleri ise haberturk.com’dan “Cannes’da Kapkaç Şoku” haberiyle Mehmet Çalışkan’a, Aysun Kayacı’nın 15 Yıl Sonra İlk Karesi haberiyle Onur Aydın’a ve Kaan Urgancıoğlu haberiyle ise Ferit Tuğluk’a verildi. Onur Aydın - Mehmet Çalışkan - Ferit Tuğluk HABERTÜRK TV VE BLOOMBERG HT DE GECEDEN ÖDÜLLE DÖNDÜ Bloomberg HT’de hafta içi her akşam birbirinden renkli isimlerin konuk olduğu, doyumsuz sohbetin adresi "Aslı Şafak’la İşin Aslı", 'Yılın Sohbet Programı' ödülünü aldı. Habertürk TV’de Güntay Şimşek tarafından hazırlanan, Türkiye'nin havacılık ve turizm programı 'Airport', 'Yılın Aktüel Programı' ödülüne layık görüldü. ‘Altın Objektif Ödülleri’ törenine katılan SHOW TV Genel Müdürü Esra Baydar; ‘Aydınlıkevler’e, ‘Yılın Tiyatro Ödülü’ ve Demet Akbağ’a ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü takdim etti. SHOW TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen, gecede; ‘Kasaba Doktoru’ ve ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ye; SHOW TV Genel Müdür Yardımcısı İpek Durkal ise Derya Uluğ ile Buray’a ödüllerini sundu.

Tolga Sarıtaş “HALUK BİLGİNER İLE OYNAMAK BÜYÜK BİR ŞANS” Dram dizisi dalında ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü alan SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Baba'nın başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş da geceye katılanlar arasındaydı. Sarıtaş, “Magazin Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür ederim. Özellikle sektörden birilerinin bu şekilde layık görmeleri çok değerli. Yan komşumuz bize ödül veriyor gibi. Çünkü hepimiz bu büyük sektörün başka başka parçalarıyız. Çok değerli bir ödül, işlerimi bırakıp hemen geldim. 'Baba' dizisi de çok özel bir proje. Hepimiz birbirimiz ile çok iyi anlaşıyoruz. Haluk Bilginer ile oynamak büyük bir şans. Proje yeni sezonda farklı bir kabuğa büründü. Merakla biz de bekliyoruz seyircimizin tepkisini” dedi.

Salih Bademci, Demet Akbağ, Ebru Akel BADEMCİ’DEN YENİ PROJE SÜRPRİZİ ‘Yılın Tiyatro Oyuncusu’ ödülüne layık görülen Salih Bademci, tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bademci “Heyecanlı ve gururluyum. Bu sene şans oldu. Güzel projelere denk geldim. Çok iyi ekiplerle çalıştım. Pek de tesadüf olmadı aslında. İşin büyük bir yüzdesi ekibin iyi olmasından kaynaklanıyor. Böyle bir patlama kendimde beklemiyordum” dedi. “BU YOĞUNLUĞA İSYAN ETMEK HAKSIZLIK OLUR” 'Yılın Yorumcusu Pop Kadın' ödülünü alan Derya Uluğ, kırmızı halı şıklığı ile göz doldurdu. Uluğ, “MGD’den bu ödülü ilk defa alıyorum. Aynı zamanda magazin gazetecileri bizim için çok değerli. Çünkü işimizin büyük bir parçasını siz oluşturuyorsunuz. O yüzden sizlerden bu ödülü almak benim için ayrı anlamlı.” ifadelerini kullandı. Muhabirlerin “Yaz sezonu boyunca bolca konser verdiniz. Geçtiğimiz günlerde de Ampute Milli Takım’ımızın maç öncesinde sahne aldınız. Neler söylemek istersiniz bunlar ile ilgili?” sorusuna Uluğ “Benim için manevi ve prestiji olan bir işti. Milli takımın başarılarını takip eden biriyim. Oraya gerçekten onlara yakışır bir şov hazırladık. Yakın zamanda da onların da videolarını paylaşacağım. Yaz’a gelirsek de yaz çok yoğun geçti. Yollarda uyuduk. Pandemi döneminde bolca yattık, bu yüzden bu yoğunluğa isyan etmek haksızlık olur.” şeklinde konuştu.

Kurtuluş Kuş, Ebru Yaşar, Burak Bulut “BÖYLE ZİHNİYETLER YERİN DİBİNE BATSIN” 'Yılın Şarkısı' olarak 'İçime Ata Ata' (Ebru Yaşar - Kurtuluş Kuş - Burak Bulut) ödüle layık görüldü. Ödül töreni öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, “MGD ödül törenleri çok özel ödül törenleri. Bu yüzden ben de davete icabet etmek istedim. En iyi şarkı ödülünü aldık. Mutluyum tabii ki. Başarımızın taçlanması bizim için ayrı bir mutluluk.” şeklinde konuştu.

Ebru Yaşar Muhabirlerin “Ne zaman yeni şarkı çıkartacaksınız?” sorusuna Yaşar “Ben de çok istiyorum. Bolca konser verdik yazın, kış ayında inşallah stüdyoya girip, bir şarkı hazırlamayı düşünüyorum. Şu an belli olan bir durum yok.” cevabını verdi. Öldürülen müzisyen Onur Şener hakkında da konuşan Yaşar “Çok üzüldüm. Önce insan olarak sonra da bir sanatçı olarak üzgünüm. Herkesin başına gelebilecek bir olay. Böyle zihniyetler yerin dibine batsın. Bunları duyuracağız ki bir takım akılları uyarmak lazım” dedi.

Şevval Sam “KARADENİZ BENİ BAĞRINA BASTI” 'Yılın Proje Albümü Ödülü'nü alan Şevval Sam, hem gece de ödülünü aldı hem de gecede sahneye çıkıp sevilen şarkılarını seslendirdi. Sam “Bizi ödüle layık gören herkese teşekkürler. Ödül aldıktan sonra da minik bir konser vermiş oldum. O projeye dair parçaları duyurmak istedim açıkçası.” dedi. Karadeniz şarkıları hakkında konuşan Sam “Biraz da Kazım Koyuncu’dan yadigar kaldı. Karadenizli olmamama rağmen bütün kalbim ile kendimi Karadenizli gibi hissediyorum. Karadeniz beni bağrına bastı. Bu ödülü de projede yer aldığım rahmetli Hasan Saltık adına alıyorum” şeklinde konuştu. Ödüller, törende Ankara’da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyen Onur Şener’e ithaf edildi. ŞIKLIK YARIŞI Ödüllerini aldıktan sonra sahnede duygularını şu sözler ile dile getirdiler: Demet Akbağ: Çok güzel bir gece, MGD Ödülleri her zaman benim için çok ayrı kıymetlidir. Bu ödülü, mesleğinden taviz vermeyen herkes adına alıyorum. Ayrıca 'Aydınlıkevler' oyunu benim için çok özel. Bu ödül aynı zamanda halkın nabzını da tutuyor. Uzun aradan sonra sahneye döndüğüm için mutluyum. Salih Bademci: Gerçekten de burada olmak, MGD ödülleri bünyesinde olmak inanılmaz bir duygu. İlham aldığınız hayaller önemli, Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan benim idolümdü. Ben bu yolda ilerlemeye çalışıyorum. Herkese çok teşekkür ederim.

Derya Uluğ Derya Uluğ: MGD’ye teşekkür ederim çünkü bu iş bizim işimizin bir parçası. Ödülümü, dün akşam istek şarkı söylemediği için öldürülen Onur Şener adına alıyorum. Buray: Bu ödülü bana layık gören herkese teşekkür ederim. Bu ödüller bize motivasyon kaynağıdır. Herkese iyi geceler dilerim. İzzet Yıldızhan: Ben bu ödülleri ilk kez 2000 yılında almıştım. MGD Ödülleri, biz sanatçılar için çok önemli, herkese teşekkür ederim.

Reşat Balcıoğlu, Selçuk Balcı Selçuk Balcı: Bu ödülleri istek şarkıyı çalmayıp öldürülen Onur Şener adına alıyorum. Sefo: Bu ödülü ikinci kez alıyorum. Ödülümü, canice katledilen Onur Şener adına alıyorum. Çağla Şıkel: Burada olmak çok özel, bu ödüle beni layık gören herkese teşekkür ederim. Esra Erol: Bu ödülü tüm kadınlar adına alıyorum. MGD’ye teşekkür ederim. Caner Topçu: Bu benim ilk ödülüm ve çok heyecanlıyım. Buna vesile olan MGD’ye teşekkür ederim. Bu vesile ile de aileme, seyirciye ve hocalarıma teşekkür ederim. Tolga Sarıtaş: Bu ödüle layık görülmek çok güzel bir şey. Bunu bana layık gören herkese teşekkür ederim.

Özge Özberk Özge Özberk: Herkese çok teşekkür ederim, inanılmaz bir gece oluyor. Doğu Demirkol: Bu yılki sekizinci ödülüm. 2035’e kadar ödül almasam da bunlar bana yeter. Burcu Biricik: Bu ödülü almayı çok istiyordum. Bu ödülü almak için ağladım. İlk projemde bir ağladım. Sonra bana dediler ki çok güzel ağlıyorsun. Ağlamaya devam et dediler. Ben de hala ağlıyorum. Magazin gazetecilerden bu ödülü almak benim için ayrı bir onur. Hep birbirimiz ile iletişim halindeyiz. En güzel haberlerde onlar ile denk gelmek dileği ile.