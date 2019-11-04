Ebru Polat, Ezhel'in şarkısında dans etti

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Cesur pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Polat, bu kez Ezhel'in AYA adlı şarkısında dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

"BENSİZ OLMAZ"

Altın rengi parlak mini elbisesiyle dikkat çeken Polat, şarkı eşliğinde dans ettiği anları sosyal medya hesabından, "Bensiz olmaz" notuyla yayınladı. Ünlü şarkıcının dans figürleri dikkat çekti.

"KENDİ SEVENLERİM GÖRSÜN YETER"

Instagram'ın hikaye bölümünden o anları yayınlayan Polat, takipçilerinden gelen isteklerin ardından, "Hiç ısrar etmeyin bunu asla ana sayfaya koymayacağım. Uğraşamam vallahi kimseyle. Her yerde kendimi görmek istemiyorum şu an. Kendi sevenlerim görsün yeter" açıklamasını yaptı.

İşte o anlar:



Öte yandan, şarkıcı Ebru Polat'ın Instagram'da 1.2 milyon takipçisi var.

"SANA NE BENİM KIYAFETİMDEN!"

Geçtiğimiz günlerde transparan kıyafetiyle dikkat çeken Polat'ın paylaşımına bir takipçisi, "Biriniz haber salın çıkarken. Giyinmeyi unutmuş" yorumunu yapmıştı. Ünlü şarkıcı ise takipçisinin o yorumuna, "Sen plaja şalvarla mı gidiyorsun? Sana ne benim kıyafetimden!" yanıtını vermişti.