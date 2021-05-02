Ebru Yaşar'dan kalbe dokunan şarkılar

Ebru Yaşar, "Böyle bir albüme ihtiyaç varmış onu görüyoruz. Albümde herkes kendi hitini buluyor. Herkesin favorisi farklı. Böyle olunca daha mutlu oluyorum. Bütün şarkılar çıkış parçası gibi oldu" dedi.

Ünlü şarkıcı ayrıca, "Çok sağ olsunlar. Çok iyi gidiyor, çok teşekkür ederim. Dinleyen, seven, alan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir albüm yapayım, ruhlara dokunsun, gönüllere değsin, sonra pandemi döneminde bize umut vaad etsin istedim. Çünkü umut olmadan, heyecan olmadan hayatta yaşamanın hiçbir anlamı yok. Hani şarkılar bizi bir yerden bir yere götür ya... Zaman yolculuğu yaptırmak istedim. Klasik evlerinde dinleyebilecekleri bir albüm hediye etmek istedim" ifadelerini kullandı.

İkinci klibini 'Ben Bilmem' şarkısına çekeceğini belirten Yaşar, albümünün satış rakamlarıyla her alanda bir numaraya yerleşmesi ile ilgili ise şunları söyledi:

Böyle bir ihtiyaç varmış onu görüyoruz. İhtiyacı elimden geldiği kadar müzikseverlerle paylaşmak istedim. Onlara da böyle mutluluk verebildiysem ne mutlu bana. Heyecanım bitmiş değil. Albümde herkes kendi hitini buluyor. Herkesin favorisi farklı. Böyle olunca daha mutlu oluyorum hem de kafam karışıyor. Bütün şarkılar çıkış parçası gibi oldu. Zaten öyle hazırlamıştım. 'Hepsi bir hit olsun' şeklinde girişmiştim albüme. Öyle de oldu gibi. Birbirleriyle yarışıyorlar.

EBRU YAŞAR'IN ÖNCEKİ ALBÜMLERİ

1995: Bu Sahilde

1997: Sevenler Ölmez

1999: Seni Anan Benim İçin Doğurmuş

2003: Aşkımız Buraya Kadar

2006: Yeşillenirim

2008: Seviyorum Seni

2011: Delidir

2013: Sanat-ı Ebru

2017: Haddinden Fazla

EBRU YAŞAR HAKKINDA

Ebru Yaşar, 8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve müzik hayatına başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu.

1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar "Bu Sahilde" adlı ilk albümünü Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkardı. İkinci klip "Vurulur Düşlerim" şarkısına çekildi. 1999 yılının Şubat ayında İbrahim Tatlıses'in yardımıyla Ebru Yaşar "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı Türkiye genelinde büyük bir etki yarattı ve sanatçı kendini Türk müzik piyasasında ispatladı. Albüm aynı sene 1 milyon barajını geçerek yılın en çok satan albümü oldu.

4 sene sonra yani 2003 senesinin Mayıs ayında Yaşar "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi birçok hit şarkıya imza attı. 2006 senesinin Haziran ayında Yaşar "Yeşillenirim" adlı albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri oldu.

27 Ekim 2008 tarihinde sanatcı İsmail YK ile düet yaptığı "Seni Seviyorum" adlı şarkıyı piyasaya çıkarmıştır. Yeni albümüyle kendinden söz ettiren Ebru Yaşar "Seviyorum Seni" albümünün ikinci klibini hareketli "Eğer" parçasının yeni versiyonuna çekti. Son olarak Sinan Akçıl imzalı "Kararsızım" adlı şarkıya klip çeken Ebru Yaşar yeni albüm hazırlıklarına da başladı. 24 Haziran 2011 Ebru Yaşar yeni albümü "Delidir" ile müzik dünyasına dönüş yaptı.

"Delidir", üç gün içerisinde elektronik ortamda 57.000 kişi tarafından dinlendi ve izlendi.2012 yılının Haziran ayında kariyerindeki ilk single çalışması olan "Ağlayamıyorum"u yayınladı. 2013 yılının Nisan ayında "Sanat-ı Ebru" adlı albümünü piyasaya çıkartmıştır. Aralık 2014 ise sadece dijital platformlarda çıkan "Cumartesi" isimli single çalışmasını yayımlamıştır. 17 Mayıs 2017'de yeni albümü "Haddinden Fazla" çıkartmıştır. Albümün çıkış şarkısı Gülden Mutlu'ya ait "Nasıl Uyuyorsun" kliplendirilmiştir. 2019'da "Alev Alev" ve 2020'de "Kalamam" single'ları ile beğeni toplamıştı.