Ebru Yaşar: Umutla bekliyoruz

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'Yalnız Uyunmaz' adlı şarkısıyla çıkış yaptığı yeni albümünde bir ilki gerçekleştiren sanatçı Ebru Yaşar, 10 şarkısında 10 farklı aranjörle çalıştığını söyledi. Yaşar, "10 şarkıya 10 farklı aranjör kullandık. Bu herhalde bir ilk olsa gerek. Bu sayede çok renkli bir albüm olmasını sağladık" dedi.

Yıllar sonra keşfedilen ve hit olan şarkılarının sırrı sorulduğunda Yaşar, "Şarkıları seçerken halkın sağduyusunu göz önünde bulunduruyoruz. Bu sayede şarkılarımız yıllar sonra da dinlenebiliyor" ifadelerini kullandı.

"İKİZLER BENİ ÇOK ŞAŞIRTIYOR"

4 yaşına giren ikizleri Ebru Su ve Hasan Poyraz'la ilgili soruları da yanıtlayan sanatçı, çocuklarının müziğe ve dansa ilgisi olduğunu söyledi.

Anne Ebru Yaşar, "Çok şaşırtıyorlar ve çok mutlu ediyorlar beni. Evde yeni albümün demolarını yaparken benimkiler çok meraklıydılar. Şarkıları hemen ezberlediler. Her şarkıya uygun bir dans bile geliştirdiler" dedi.

"ANAOKULU BAKARKEN AĞLADIM"

İşlerine ağırlık vermek istediği bir döneme girdiğini ve artık anaokulu çağına gelen ikizlerine iyi bir okul bulmaya çalıştıklarını söyleyen Yaşar, "Anaokulu bakarken gözlerimin dolduğunu hissettim. Ne kadar çabuk büyüdüklerini görünce duygulanıyorum. Her anımı onlarla geçirmeme rağmen 4 yılın nasıl geçtiğini anlamadım" şeklinde konuştu.

"KONSER ALDIK, UMUTLA BEKLİYORUZ"

Pandemi süreci nedeniyle 1 yılı aşkın süredir hiç konser vermediğini söyleyen sanatçı, "Bu yaz için alınmış konserlerimiz var. Konserler alındı ama çıkabilecek miyiz bilmiyoruz. Umutla sahneye çıkmayı ve yeniden açıkhavada korunaklı bir şekilde şarkılar söylemeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ İDARE EDERİZ AMA MÜZİSYENLER ÇOK ZOR DURUMDA"

Pandeminin en çok müzik dünyasını vurduğunu dile getiren Ebru Yaşar, "Ben yıllardır sahneye çıkan ve birikimi olan bir sanatçıyım. Evliyim, eşim var, bir evim var ve idare edebilirim ama özellikle bize çalan müzisyenlerin durumu çok zor. Onlar için üzülüyorum ve onlara her fırsatta yardım etmeye çalışıyorum. Onlara yardım için bir şeyler yapılacaksa mutlaka ben de içinde olacağım" dedi.