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Ebru Yaşar maden ocağı faciası nedeniyle Denizli konserini erteledi

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Bartın'daki maden ocağı faciası nedeniyle bu akşam Denizli'de gerçekleşecek olan konserini iptal etti. Yaşar, Eskişehir'de yaptıracağı ormanlar için düzenlediği konseri ileri bir tarih erteledi

Ebru Yaşar maden ocağı faciası nedeniyle Denizli konserini erteledi
Acı haberler sonrası konserini erteledi
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Dün akşam saatlerinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye'yi yasa boğan acı haberler sonrasında Ebru Yaşar, Denizli konserini ileri bir tarihe erteledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eskişehir’de yaptıracağı hatıra ormanı için 15 Ekim’de (bugün) Denizli Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak olan ünlü şarkıcı, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması nedeniyle konserini ileri bir tarihte gerçekleştirecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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