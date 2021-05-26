ECB'den tahvil açıklaması

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta ECB'nin 10 Haziran'daki toplantısından sonra tahvil alım programında azaltıma gitmemesi gerektiğini söyledi.

Panetta Nikkei gazetesine yaptığı açıklamada ekonomik toparlanmanın halen ilk aşamalarında olduğunu ve enflasyonun

arzu edilen seviyede olmadığını söylerken, "Bugün gördüğümüz koşullar tahvil alımlarını azaltmaya başlamak için yeterli değil ve PEPP tahvil alım programını kademeli olarak azaltmayı değerlendirme için henüz çok erken" diye ekledi.

Panetta ECB'nin salgın hastalık nedeniyle başlattığı 1.85 trilyon euro tutarındaki tahvil alım programı PEPP'in önce

salgın hastalığın enflasyonu düşürücü etkisini ortadan kaldırması, sonra da enflasyonun sürdürülebilir bir seviyeye gelmesini sağlaması gerektiğini ifade etti.