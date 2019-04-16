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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Ece Sükan, önceki akşam Bebek'teki bir mekanda görüntülendi. Sevgilisi Uğur Güven ve bir erkek arkadaşıyla yemek yiyen Sükan, gecenin ilerleyen saatlerinde hava soğuyunca Güven'den yardım istedi.