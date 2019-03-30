Ece Sükan ile Uğur Güven aşka geldi

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Ece Sükan ve Uğur Güven, önceki gece Bebek’te aşka geldi. Zaman zaman romantizmin dozunu arttıran Sükan ve Güven, birbirlerine öpücüklere boğdu