Ece Sükan ile Uğur Güven aşka geldi

Giriş: 30.03.2019 - 12:17 | Güncelleme:  

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Ece Sükan ve Uğur Güven, önceki gece Bebek’te aşka geldi. Zaman zaman romantizmin dozunu arttıran Sükan ve Güven, birbirlerine öpücüklere boğdu

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Ece Sükan ve Uğur Güven, önceki gece Bebek’te aşka geldi.

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    Arkadaşlarıyla bir mekanda buluşan ikili, geç saatlere kadar mekanda oturup, sohbet etti.

  • 3Ece Sükan ile Uğur Güven aşka geldi - Magazin haberleri
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    Zaman zaman romantizmin dozunu arttıran Sükan ve Güven, birbirlerine öpücüklere boğdu.

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  • 37Ece Sükan ile Uğur Güven aşka geldi - Magazin haberleri
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  • 38Ece Sükan ile Uğur Güven aşka geldi - Magazin haberleri
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  • 39Ece Sükan ile Uğur Güven aşka geldi - Magazin haberleri
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