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Ece Sükan: Pandemide kendimi spora verdim

Oyuncu ve eski manken Ece Sükan, pandemi sürecinde kendisini spora adadığını ifade etti. Gazetecilerle sohbet eden Sükan, "Tenis hayatımda hep devam ediyor. Sağlıklı besleniyorum ama kendimi cezalandırır gibi bir diyet hiçbir zaman yapmıyorum. Çünkü bu insanda psikolojik baskı yapıyor. Metabolizma açısından da şanslıyım" dedi

Ece Sükan: Pandemide kendimi spora verdim - Magazin haberleri
"Pandemide kendimi spora verdim"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir markanın 2020-2021 sonbahar-kış ayakkabı koleksiyonunun lansmanı Ece Sükan'ın ev sahipliğinde tanıtıldı.

"PANDEMİDE KENDİMİ SPORA VERDİM"

Etkinlikte fit görüntüsüyle dikkat çeken Sükan, "Pandemide ciddi anlamda kendimi spora verdim. Tenis hayatımda hep devam ediyor. Sağlıklı besleniyorum ama kendimi cezalandırır gibi bir diyet hiçbir zaman yapmıyorum. Çünkü bu insanda psikolojik baskı yapıyor. Metabolizma açısından da şanslıyım. Bu yaz çok güzel geçti. Güneş, deniz... Yeni sezon için iyi bir enerji topladım." diye konuştu.

"EKMEĞİN SAĞLIKLISINI YEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Burcu Esmersoy'un, "21 yıldır ekmek yemiyorum" sözleri hatırlatıldığında Sükan, "Ben tatlı da seviyorum, ekmeğin de sağlıklısını yemeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"TAKİP ETMİYORUM"

Miss Turkey yarışmasında dereceye girenler hakkında hiçbir bilgisi olmadığını belirten Ece Sükan, "Ben modelliği bıraktım. Anlamıyorum, bazen hala 'Model' yazıyorlar. 15 yıldır modellik yapmıyorum. Sunuculuk, modayla ilgili projeler yapıyor, gazete yazılarımı yazıyorum. Sektörle ilgili yarışmaları bu yüzden takip edemiyorum." şeklinde konuştu.

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