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Eda Taşpınar, Bodrum'a gitmeme sebebini açıkladı

Eda Taşpınar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Uzun yıllardır yaz aylarını geçirdiği Bodrum'a gitmeyen Taşpınar, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına "Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda evim var. 5 ay orada kalacağım. Bodrum aşkı asla bitmez. Ama senelerce orada da yaşadım. Dünyada yaşanacak ve görülecek çok yerler var, onları denemek lazım" yanıtını verdi

Eda Taşpınar, Bodrum'a gitmeme sebebini açıkladı
Bodrum'a gitmeme sebebini açıkladı
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eda Taşpınar, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki bir eczaneden çıkarken objektiflere yansıdı.

Uzun yıllardır yaz aylarını geçirdiği Bodrum'a bir süredir gitmeyen Taşpınar, basın mensuplarının "Bodrum aşkınız bitti mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda evim var. 5 ay orada kalacağım. Bodrum aşkı asla bitmez. Ama senelerce orada da yaşadım. Dünyada yaşanacak ve görülecek çok yerler var, onları denemek lazım. O yüzden yaz aylarını Bodrum yerine başka yerlerde geçiriyorum. Pahalılığı konusunda pek bilgim yok. Çünkü uzun süredir gitmiyorum.

O SORULARA YANIT YOK!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde adını açıklamadığı sevgilisiyle birlikte objektiflere yansıyan Eda Taşpınar, aşk hayatıyla ilgili sorular karşısında "Konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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