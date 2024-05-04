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        Haberler Gündem Edirne'de alkollü kadın sürücü, babasına kaza yaptığını polise söyletti

        Edirne'de alkollü kadın sürücü, babasına kaza yaptığını polise söyletti

        Edirne Keşan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 minibüse çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan alkollü kadın sürücü, babasına kaza yaptığını cep telefonunda polise söyletti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 03:41 Güncelleme: 04.05.2024 - 03:41
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        Alkollü kadın sürücü, babasına kaza yaptığını polise söyletti
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 minibüse çarptı. Kazadan yara almayan ve 1.92 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Ebru Ş. (36), babasına kaza yaptığını cep telefonunda polise söyletti.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi, Necati İşcan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinden şehir merkezi yönüne ilerleyen Ebru Ş. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu iki minibüse çarptı.

        DHA'nın haberine göre; sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ebru Ş, polise cep telefonunu vererek babasını aramasını ve kaza yaptığını söylemesini istedi. Bunun üzerine polis, Ebru Ş'nin babasıyla konuşarak kızının trafik kazası yaptığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

        Ebru Ş, alkolmetreye üflemekte de polislere güçlük çıkardı. Polisin iknası sonucu alkolmetreye üfleyen Ebru Ş'nin 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Ebru Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza yapan otomobil ise yediemin otoparkına çekildi.

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