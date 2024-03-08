Edirne merkezli 6 ildeki dolandırıcılığa 12 tutuklama

EDİRNE merkezli 6 ilde, sahte araç kiralama siteleri kurarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonda, 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten tanınan firmaların sahte araç kiralama sayfaları kuran şebekenin, vatandaşları dolandırıp haksız kazanç sağladığını belirledi. Edirne'deki mağdurlardan yola çıkan polis ekipleri, çalışmalarında şüphelilerin sahte araç kiralamanın yanı sıra ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından 'yüksek kazanç vaadi' ile borsa ve foreks paylaşımları ile dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Son 5 ayda 193 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 23 şüpheye yönelik Edirne, Mersin, Adana, Şanlıurfa, İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheli yakalanıp, Edirne'ye getirildi; 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi, 5 firarinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin 193 dolandırıcılık olayında 8 milyon lira haksız kazanç sağladıkları saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.