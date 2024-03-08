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        Edirne Valisi Sezer, Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil hediye etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil armağan etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:47 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:00
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        Edirne Valisi Sezer, Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil hediye etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil armağan etti.

        Sezer, Saraçlar Caddesi'nde kadın merkezlerinde üretilen ürünlerin sergilendiği stantları gezdi, buradaki kadınlardan bilgi aldı.

        Ziyaretlerinde talep ve önerileri dinleyen Sezer, kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Vali Sezer, emniyet ve jandarmada görevli kadınların bilgilendirme yaptığı standı da ziyaret etti.

        Caddedeki dükkanları da tek tek gezen Sezer, çalışan kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı, esnafa hayırlı işler diledi.

        Sezer'e ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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