Edirne Valisi Sezer, Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil hediye etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil armağan etti.

Sezer, Saraçlar Caddesi'nde kadın merkezlerinde üretilen ürünlerin sergilendiği stantları gezdi, buradaki kadınlardan bilgi aldı.

Ziyaretlerinde talep ve önerileri dinleyen Sezer, kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı.

Vali Sezer, emniyet ve jandarmada görevli kadınların bilgilendirme yaptığı standı da ziyaret etti.

Caddedeki dükkanları da tek tek gezen Sezer, çalışan kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı, esnafa hayırlı işler diledi.

Sezer'e ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu eşlik etti.