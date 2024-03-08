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        Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Bozay Edirne'de ziyaretlerde bulundu

        Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Edirne'de Vali Yunus Sezer ve bazı kurumları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 08.03.2024 - 09:59
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        Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Bozay Edirne'de ziyaretlerde bulundu
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        Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Edirne'de Vali Yunus Sezer ve bazı kurumları ziyaret etti.

        Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 1'inci Uluslararası Balkan Sempozyumu'na katılmak üzere kente gelen Bozay, programı kapsamında Edirne Valisi Sezer'i makamında ziyaret etti. Bozay, daha sonra Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliğine ziyarette bulundu.

        Bozay, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'le AB Başkanlığının ulusal otoritesi olduğu Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın kentteki Ortak Sekretarya Destek Ofisine geçti.

        Bozay, programın uygulanmasına destek sağlaması amacıyla 2013 yılında AB Başkanlığı tarafından oluşturulan Ortak Sekretarya Edirne Destek Ofisinde personelden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ofis ziyareti sonrasında Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2004-2006 döneminde 2 milyon 350 bin avrosu AB hibesi olmak üzere 3 milyon 135 bin avro bütçe ile 2007 yılında aslına uygun olarak restore edilen Ekmekçizade Kervansarayı'nı gezen Bozay, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne de ziyarette bulundu.

        Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Bozay, Bulgaristan-Türkiye Programı 2014-2020 döneminde desteklenen "Sellerde Hazırlık ve Müdahale için Sınır Ötesi İşbirliği" Projesi hakkında projenin ana yararlanıcısı Edirne AFAD yetkililerinden proje ile alınan özel ekipman, teçhizat ve araçlar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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