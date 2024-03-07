Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantısı yapıldı

Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantısı Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı. Daha sonra gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

İmar ile plan ve bütçe komisyonu raporlarının görüşüldüğü toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Geçmiş, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İpsala Hocahıdır Köyündeki 1500 metrekare olan yapılaşmanın 500 metrekare olarak güncellendiğini, Edirne'de her yerde olduğu gibi orada da adaletin sağlandığını söyledi.

Saros Körfezi'ndeki turizm alanlarının imara açılacağını ifade eden Geçmiş, bundan sonra bölgede kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceğini, herkesin imar planlarına göre hareket etmesi gerektiğini belirtti.