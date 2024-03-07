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        Edirne'den kısa kısa

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Lalapaşa ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:13 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:17
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        Edirne'den kısa kısa
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        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Lalapaşa ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı.

        Yazgan, yaptığı konuşmada CHP Lalapaşa Belediye Başkan Adayı Zafer Sezgin Geldi ve meclis üyesi adaylarına başarı diledi.

        - İba saha çalışmalarını sürdürdü

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ziyaretlerine devam ediyor.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Hamzabeyli Gümrük Kapısı Müdürü Salim Bayram, GTİ Hamzabeyli İşletme Müdürü Borakan Gökalp ve gümrük kapısında görevli memurlar ve gümrük çalışanlarını ziyaret etti.

        Edirne Organize Sanayi Bölgesinde fabrika ziyaretlerinde bulunan İba, işçilerle sohbet edip kadın çalışanların Kadınlar Günü'nü kutladı.

        İba, mahalle ziyaretleri kapsamında Çavuşbey Mahallesi sakinleriyle de bir araya geldi.

        Davul, zurna ve meşaleler eşliğinde karşılanan İba'ya mahalle sakinleri, "Edirne'nin Belgin Ablası Çavuşbey Mahallemize Hoş Geldiniz, Çavuşbey seçimini yaptı Belgin İba Başkan" pankartıyla destek verdi.

        Destekleri için mahalle sakinlerine teşekkür eden İba, "Destekleri için, bu coşku ve güven için her bir hemşerime yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte çok güzeliz. Edirne'yi birlikte güzelleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

        İba, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde de ev ziyareti gerçekleştirdi.

        - CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Akın seçim çalışmasına devam ediyor

        CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        CHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akın, sivil toplum kuruluşu ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Projelerini anlatan Akın, talep ve görüşleri dinledi.

        Akın, Edirnespor antrenmanına da katılarak futbolculara başarı diledi.

        - İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Sedefçi

        İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Sedefçi, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ve Edirne Otogarı'nda ziyaretlerde bulundu.

        Sorun ve talepleri dinleyen Sedefçi, projelerini anlattı.

        - MHP İpsala seçim bürosu açıldı

        MHP İpsala seçim bürosu düzenlenen törenle açıldı.

        İlçe meydanında düzenlenen programda Ahmet Şafak konser verdi, ardından belediye meclis üyelerinin tanıtımı yapıldı.

        İl Başkanı Emre Tokluoğlu, burada yaptığı konuşmada, MHP'li belediyelerin hizmet üreten belediyeler olduğunu belirterek, "Becerisinden kabiliyetinden endişe etmediğimiz bir belediye başkan adayımız var. Var gücümüzle, canla, başla çalışmaya hazırız. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

        MHP İpsala Belediye Başkan Adayı Aybike Şimşek de partisinin üretken belediyecilik anlayışıyla göreve talip olduğunu, milli ve manevi değerleri koruyarak Türkiye'ye rol model olacak bir yönetim şeklini ortaya koyacaklarını ifade etti.

        Daha sonra seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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