8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın personeline izin verdiklerini bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde idari izinli sayılacaklarını belirtti.

Kadınların fikirleri, mücadeleleri, emekleri ve hayalleriyle kenti güzelleştirdiğini vurgulayan Gürkan, Edirne Belediyesi olarak kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını ve çeşitli projelerle kadınların güçlenmesine katkı sağladıklarını ifade etti.

Gürkan, kadınların emeğinin ve fikirlerinin projelerin odak noktası olduğunu belirterek, Edirne'ye hizmet için gece gündüz çalışan kadın mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Gürkan, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın çalışanları idari izinli sayacaklarını ifade ederek, kadın mesai arkadaşlarına minnettarlık duygularını dile getirdi ve özel günlerini gönüllerince geçirmelerini diledi.

-İba'nın kutlama mesajı

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların toplumun en önemli yapı taşı olarak yaşamın her kademesinde önemli rol oynadıklarını ve ülkenin kalkınmasında büyük pay sahibi olduklarını belirtti.

İba, kadınların Türk milletinin tarihinde hep hak ettiği konumda yer aldığını ifade ederek, onlardan alınan ilhamın dünyayı daha güzel bir yer haline getirdiğini dile getirdi.

Edirne'ye hizmet üretirken kadınları ön planda tuttuklarını belirten İba, kadınların aile ve toplumun merkezinde olduğunu ve onların hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarını sağlamanın toplumun temel ve ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

İba, kadınların toplumun temelini oluşturduğunu ve Türk toplumunda ayrı bir yere sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınlar toplumun her noktasında erkekler kadar, hatta bazen daha başarılı olabileceklerini göstermiştir. Kadınlarla birlikte çalışarak Edirne'yi daha güzel hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, kadın girişimcileri ve kadın kooperatiflerini destekleyerek ürettikleri ürünlerin satışı, markalaşması ve pazarlanması gibi konularda yardımcı olacağız. Edirne'de yaşayan kadınların temsiliyetini güçlendirmek amacıyla güçlü bir kadın meclisi kuracağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınları tebrik ediyor, fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten kadınların gününü kutluyorum."

-Tokluoğlu'nun mesajı

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da mesajında kadınların toplumun her alanında önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Kadınların toplumsal, siyasi ve ekonomik alanlarda hak ettikleri konuma ulaşarak bu mevkilerde varlık göstermelerinin önemli olduğunu ifade eden Tokluoğlu, şunları kaydetti:

"Kadınlar eğitim düzeyi, iş gücüne katılım ve ekonomik bağımsızlıkları ile bir ülkenin gerçek anlamda kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Kadınların teknikten bilime, sanattan spora kadar her alanda gösterdikleri üstün başarılarla milli gururumuz pekişmektedir. Toplumun temelini oluşturan kadınlar gelecek nesillerin yetişmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Kadınları desteklemek, saygı göstermek ve kadına yönelik şiddeti engellemek toplumun sorumluluğudur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türk kadınlarının sevginin, nezaketin, zarafetin, şefkatin mümtaz temsilcileri olduğunu belirterek, tüm kadınları en içten dileklerimle kutluyor ve saygılar sunuyorum."

-CHP Kadınlar Gününü kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı da mesajında 8 Mart'ın dünyada eşitlik, özgürlük ve adalet arayışının simgesi haline geldiği belirtti.

Kadınların karşılaştıkları sorunlara dikkat çekilmesi ve çözüm adımlarının gündeme getirilmesinin önemli olduğunu dile getiren Balkanlı, "Kadınlar tarih boyunca toplumsal ve ekonomik kalkınmada önemli roller üstlenmiş, ancak halen kadına yönelik şiddet, cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık gibi sorunlar varlığını sürdürmektedir. Parti olarak, kadınların eşit haklara sahip olması ve bu hakları özgürce kullanabilmesi için mücadele ediyoruz. Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamdaki yerini güçlendirmek, karar alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamak ve şiddetle mücadele etmek kararlılığımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

-İYİ Parti Kadınlar Gününü kutladı

İYİ Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Kadınların güçlü, şefkat dolu, merhametli ve her şeye layık bireyler olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Kadınlar her şeyi başarabilir ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirebilir. Seslerini yükselterek dünyayı değiştirebilecek kadınlar, her türlü zorluğun üstesinden gelerek en derin denizden en yüksek zirveye çıkabilir. Kadınların en büyük arzusu eşit fırsatlar, özgürlük ve saygıdır. Eşit temsil, eşit işe eşit ücret, kız çocuklarının eğitim hakları gibi konularda mücadele veren kadınlar bu mücadeleden asla vazgeçmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

- Saadet Partisi Adayı Karakütük'ün açıklaması

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük de açıklamasında kadına gerçek hakkını İslam dininin verdiğini belirti.

Kadının, yaratılışı gereği annelik vasfı ile toplumu oluşturan en önemli unsur olduğunu dile getiren Karakütük, "Bu nedenle kadının kıymetli ve önemli sorumlulukları vardır. İlki mürebbiyedir. Yapıcı, onarıcı, toparlayıcı ve koruyucu özellikleri ile ailenin bel kemiğidir. Bu yüzden geleceğimizi şekillendiren ve evde ağır işçi olarak çalışan kadınların, ev hanımlarının, özlük haklarının verilmesi için yapılacak düzenlemeler bir lütuf değil, en doğal hakkın teslimidir. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

-Güner, Kadınlar Günü'nü kutladı

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kadınların aile ve toplumsal ilişkilerin direği ve vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"'Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir' gerçeğini Zübeyde annemiz ile yaşamış bir ülke olarak, Atatürk'ün sözlerinin ışığında kadınların emeği ve cesareti ile tüm hedeflere ulaşabileceğimizi düşünüyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, nerede yaşarsa yaşasın tüm kadınlara en iyi dileklerimi sunuyorum. Aziz şehitlerimizin annelerine en derin saygılarımı bildiriyor, vatan uğruna şehit olan, cinayete kurban gitmiş tüm kadınları rahmetle anıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."