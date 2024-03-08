Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 09:26 Güncelleme: 08.03.2024 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 13 düzensez göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Belçika'da Fener destanı!
        Belçika'da Fener destanı!
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Caner Erkin'e dev ceza!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Rupert Murdock nişanlandı
        Rupert Murdock nişanlandı
        İsmail Kartal: Ülke puanı için önemli!
        İsmail Kartal: Ülke puanı için önemli!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Edirne Valisi Sezer'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Edirne'de "Altay'dan Tuna'ya" konseri düzenlendi
        Edirne'de "Altay'dan Tuna'ya" konseri düzenlendi
        Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantısı yapıldı
        Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantısı yapıldı
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları
        Edirne'de Kuzey Makedonya Tanıtım Günü düzenlendi
        Edirne'de Kuzey Makedonya Tanıtım Günü düzenlendi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa