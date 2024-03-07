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        Edirne'de "Altay'dan Tuna'ya" konseri düzenlendi

        Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası ve Halk Dansları Topluluğunca "Altay'dan Tuna'ya" adlı konser gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 22:59 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:08
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        Edirne'de "Altay'dan Tuna'ya" konseri düzenlendi
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        Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası ve Halk Dansları Topluluğunca "Altay'dan Tuna'ya" adlı konser gerçekleştirildi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer'in yürütme kurulu başkanlığında, Balkan ülkeleriyle yapılan işbirliklerinin daha etkin, verimli olması ve tek elden yürütülmesi amacıyla kurulan Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu kapsamındaki konserin sanat yönetmenliğini Cem Gürdal yaptı.

        Konser "Bilge Kağan öğüdü" ile başladı. Ardından topluluk Kazakistan, Kırım, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gagavuz, Selanik, Manastır, Prizren yörelerine ait ezgilerin seslendirildi. Konserde dans gösterileri de yer aldı.

        Konserin sonunda Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ve Edirne Valisi Sezer, Gürdal'a karlı bir Edirne fotoğrafı ve çiçek hediye etti.

        Sezer, yaptığı konuşmada, konserden aldığı duyguyu kelimelerle ifade edemeyeceğini, özel ve anlamlı bir günü geride bıraktıklarını söyledi.

        Platform olarak bugün ilk programlarını gerçekleştirdiklerini belirten Sezer, "Çok değerli konuklarımız, ressamlarımız, bilim adamlarımız, akademisyenlerimiz ve yine Balkanlar'dan gelen çok kıymetli devlet adamlarımız bugün bizleri onurlandırdılar. Ama bu işin zirvesi, iliklerimize kadar hissettiğimiz Altaylar'dan Tuna'ya kadar bütün duyguların zirveye çıktığı konser oldu. Bu güzel geceyi bize yaşattıkları için tüm sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Konsere AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova eski Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdui, Kuzey Makedonya eski Başbakanı Vlodo Buchkovki, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri ve sanatseverler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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