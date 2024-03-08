Edirne Valisi Sezer'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında kadınların karşılıksız sevginin ve eşsiz hoşgörünün yegane temsilcileri olduğunu belirterek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey Kahraman Türk Kadını sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" diyerek Türk kadınına verdiği değeri ifade ettiğini belirten Sezer, 5 Aralık 1934'te dünyadaki gelişmiş birçok ülkeden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiğini ifade etti.

Toplum yapısını şekillendiren kadınların, hayatın bütün alanlarına daha etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak içim çalıştıklarını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda birçok başarılı projeyi uygulamaya koyduk. SODAM, halk eğitim merkezleri, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri aracılığı ile yüzlerce kadınımızı üretime yönlendirdik. Bu merkezlerde kadınlarımız tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünlerin satışı için www.edirneyoresel.com.tr sanal marketi hizmete açtık. Bu sayede üreten kadınlarımız hem kendi aile bütçelerine hem de şehrimizin ekonomisine çok önemli bir katkı sağlamış oldular. Bizler hayatın her alanında tüm kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali olan başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."