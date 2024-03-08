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        Edirne'de asayiş

        Keşan'da, düşük ayarlı altın bozdurmaya çalışan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 09:38 Güncelleme: 08.03.2024 - 09:41
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan'da, düşük ayarlı altın bozdurmaya çalışan şüpheli yakalandı.

        Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya gelen H.G, düşük ayarlı 11 bileziği bozdurmak istedi.

        Bileziklerin düşük ayarlı olduğunu fark eden kuyumcu, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Kuyumcuya gelen ekipler, "dolandırıcılık" suçundan aranması olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Uyuşturucu şüphelileri gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri esnasında şüpheliler D.Y. ve G.C.T'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Banka çalışanları bilgilendirildi

        Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka çalışanlarını dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

        İlçedeki banka şubelerini ziyaret eden ekipler, şüpheli ve yüklü miktarda çekim yapılmasına karşı duyarlı olunması uyarısında bulundu.

        Ekipler, şüpheli durumlarda emniyet mensuplarına bilgi verilmesini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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