Edirne'de asayiş

İlçedeki banka şubelerini ziyaret eden ekipler, şüpheli ve yüklü miktarda çekim yapılmasına karşı duyarlı olunması uyarısında bulundu.

Bileziklerin düşük ayarlı olduğunu fark eden kuyumcu, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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