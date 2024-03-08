Edirne'de kadın polisler şehit polis Nefize Çetin Özsoy'un kabrini ziyaret etti

Ziyarete şehidin annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin de katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit kadınlarımızı anıyoruz. Şehit Nefize Çetin Özsoy'un temsilinde bu güzel vatanın başta kadın şehitleri olmak üzere bütün şehitlerini saygıyla anıyoruz. Şehit çiçeklerimiz solmayacak hiç." ifadelerine yer verildi.

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