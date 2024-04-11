Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de husumetli faytoncular çatıştı: 2 yaralı

        EDİRNE'de aralarında husumet bulunan 2 faytoncu, birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 11.04.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de husumetli faytoncular çatıştı: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de aralarında husumet bulunan 2 faytoncu, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Olayda yaralanan 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

        Edirne'nin Karaağaç Mahallesi, Lozan Caddesi üzerindeki Belediye Protokol Evi önünde turistik gezi yaptıran fayton sahipleri İ.Y. ve S.U., arasında tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet bulunduğunu belirtilen faytoncuların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü,. Kavgada üzerlerindeki tabancaları çekip birbirlerine ateş eden İ.Y. ve S.U., yaralandı. Karın bölgesi ve bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan İ.Y., faytonu ile birlikte olay yerinden kaçtı. Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Omzuna isabet eden kurşunla yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı halde olay yerinden kaçıp Çavuşbey Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına gittiği belirlenen İ.Y., de polis tarafından bulundu. İ.Y. de ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği
        Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Gabar'da rekor günü
        Gabar'da rekor günü
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Sahilde yaz yoğunluğu... Burası hangi turizm cenneti?
        Sahilde yaz yoğunluğu... Burası hangi turizm cenneti?
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Esnaf için prim günü talebi
        Esnaf için prim günü talebi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında

        Benzer Haberler

        Edirne'de faytoncular arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Edirne'de faytoncular arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Edirne'deki sınır kapılarında bayram nedeniyle akıcı yoğunluk oluştu
        Edirne'deki sınır kapılarında bayram nedeniyle akıcı yoğunluk oluştu
        Azerbaycanlı ressam, canlı modellerini 3 saatte tuvale çiziyor
        Azerbaycanlı ressam, canlı modellerini 3 saatte tuvale çiziyor
        Her baharda gelen leylekler 'İsmayıl' ve 'Fatme' lisenin maskotu oldu
        Her baharda gelen leylekler 'İsmayıl' ve 'Fatme' lisenin maskotu oldu
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı