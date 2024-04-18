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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 terör şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:50
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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 terör şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2'si PKK/KCK, 4'ü FETÖ/PDY ve 1’i DHKP-C üyesi olmak üzere 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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