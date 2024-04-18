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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 38 internet adresine erişim engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:26 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:26
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 38 internet adresine erişim engellendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

        Ekipler, yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 38 internet sitesi tespit etti.

        Sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Keşan ilçesinde motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde motosikletini park eden R.P. döndüğünde aracını yerinde bulamadı.

        R.P, polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıcapaşa Mahallesi'nde M.O'nun üzerini aradı.

        Aramada 1,18 gram esrar ele geçirildi.

        M.O, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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