Darbettiği doktoru, sosyal medya üzerinden tehdit edince yeniden tutuklandı

EDİRNE'de doktor B.B.Ö.'yü darbettiği gerekçesiyle tutuklanıp hakkında açılan davanın ikinci duruşmada tahliye edilen Volkan Kuşçu, aynı hekimi bu kez sosyal medya üzerinden dizi repliğiyle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Kuşçu hakkında darp davasının yanı sıra tehditle ilgili ikinci davanın açıldığını söyledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Servisi’nde kanser tedavisi gören Nazife Kuşçu, 6 Şubat'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Serviste asistan doktor olarak görev yapan B.B.Ö., hastanın oğlu Volkan Kuşçu'ya ölüm belgelerinin doldurulması yönünde bilgi vermek istedi. Bu sırada Volkan Kuşçu, doktor B.B.Ö.'ye yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri araya girerken; hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu. Hastaneye gelen polis ekipleri, Volkan Kuşçu'yu gözaltına aldı. Kuşçu'nun yapılan kontrolünde, 1,30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırılan Volkan Kuşçu, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 9 Şubat'ta tutuklandı.

İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ Volkan Kuşçu hakkında Edirne 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İkinci duruşmada mahkeme heyeti, saldırı mağduru doktor B.B.Ö. ile ilgili kati doktor raporunun beklenmesine ve sanık Volkan Kuşçu'nun tahliyesine karar verip, duruşmayı 12 Haziran'a erteledi. SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPINCA YENİDEN TUTUKLANDI Duruşmanın ardından tahliye olan Kuşçu, sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesaj paylaştı. Sosyal medyasından 'Cezaevinden çıkan adam katile dönüşür' repliğinin geçtiği bir dizi sahnesini paylaşıp, mesaj gönderdiğini iddia eden aile, savcılığa şikayette bulundu. Haberleşme ve iletişim yasağı bulunan Kuşçu'nun paylaşımını 'tehdit' olarak kabul eden savcılık, hakkında tutuklama talebinde bulundu. Kuşçu, bu şikayetin üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'TEHDİDE İLİŞKİN İKİNCİ DAVA BAŞLADI' Edirne Tabip Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, olayla ilgili konuşan oda başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, darp davasının yanı sıra tehditle ilgili de Edirne 5'inci Asliye Mahkemesi'nde ikinci davanın açıldığını söyledi. Altun, "Yarın Edirne Adliyesi’nde olacağız yine. Çünkü görevi başında şiddete uğrayan doktor meslektaşımızın bir hasta yakınının yumruklu saldırısı sonrasında yaralanması ve akabinde ikinci duruşmada bu saldırganın tahliye edilmesiyle birlikte sosyal medya üzerinden yeniden tehdit mesajlarının sürmesi üzerine şikayette bulunmuş ve tahliye edilen sanık yeniden tutuklandı. Şimdi ikincil bir dava başladı bu tehdide ilişkin olarak" dedi.