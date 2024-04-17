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        Edirne'de yaşanan kadın cinayetine tepki

        Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi, boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurulduğu ileri sürülen Petek Aksak'ın öldürülmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:20 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:20
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        Edirne'de yaşanan kadın cinayetine tepki
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        Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi, boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurulduğu ileri sürülen Petek Aksak'ın öldürülmesine tepki gösterdi.

        Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pektaş, Edirne Belediyesi Mor Ev Kadın Atölyesi'nde yaptığı basın açıklamasında, meydana gelen olayın derin üzüntü ve endişeye neden olduğunu söyledi.

        Kadına yönelik şiddetin insanlık onuruna aykırı bir suç olduğunu belirten Pektaş, cinayetin kabul edilemez bir eylem olduğunu ifade etti.

        Kadınların yaşam haklarının korunması ve şiddete maruz kalmaması için gerekli önlemlerin alınması ve farkındalığın artırılmasını talep ettiklerini dile getiren Pektaş, "Toplum olarak kadınların güvenliğinin ve haklarının korunması için birlikte çalışmalıyız. Kadına yönelik şiddetin her türlüsüyle mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur. Bu zor zamanlarda Petek Aksak'a rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyoruz. Adaletin sağlanması için bizler Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak sürecin takipçisi olacağız." diye konuştu.

        Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ise kentte böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için tüm kurumların işbirliği yaparak çalışacağını ifade etti.

        - Aile büyük üzüntü yaşıyor

        Petek Aksak'ın annesi Pınar Otçu, kızını öldüren Berşan Aksak'ın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

        Aile olarak tarifsiz bir üzüntü yaşadıklarını dile getiren Otçu, "İçim yanıyor. Torunum için dayanacağım. 'Sen yavruna nasıl hesap vereceksin. Ben senin annenin katiliyim nasıl diyeceksin?' O yavrunun psikolojisi ne olacak. Kızımın yavrusunun bana emanet edilmesini istiyorum. Onu ben büyüttüm, bu yaşa kadar ben baktım. Babasının bir yudumu yoktur boğazında. Babası zaten pisliğin tekiydi. Her şey var. Saygısızlık, uyuşturucu, kumar var. Zaten bir ay sonra mahkeme vardı, tamamen boşanacaklardı." dedi.

        Baba Hakkı Kaçarlar da kızının ölümüyle kahrolduklarını belirtti.

        - Olay

        Şükrüpaşa Mahallesi'nde 13 Nisan Cumartesi günü aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Berşan Aksak'ın silahla vurduğu ileri sürülen eşi Petek Aksak, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Kaçan şüpheli Aksak polis tarafından gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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