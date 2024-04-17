Edirne'de yaşanan kadın cinayetine tepki

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi, boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurulduğu ileri sürülen Petek Aksak'ın öldürülmesine tepki gösterdi.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pektaş, Edirne Belediyesi Mor Ev Kadın Atölyesi'nde yaptığı basın açıklamasında, meydana gelen olayın derin üzüntü ve endişeye neden olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin insanlık onuruna aykırı bir suç olduğunu belirten Pektaş, cinayetin kabul edilemez bir eylem olduğunu ifade etti.

Kadınların yaşam haklarının korunması ve şiddete maruz kalmaması için gerekli önlemlerin alınması ve farkındalığın artırılmasını talep ettiklerini dile getiren Pektaş, "Toplum olarak kadınların güvenliğinin ve haklarının korunması için birlikte çalışmalıyız. Kadına yönelik şiddetin her türlüsüyle mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur. Bu zor zamanlarda Petek Aksak'a rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyoruz. Adaletin sağlanması için bizler Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak sürecin takipçisi olacağız." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ise kentte böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için tüm kurumların işbirliği yaparak çalışacağını ifade etti. - Aile büyük üzüntü yaşıyor Petek Aksak'ın annesi Pınar Otçu, kızını öldüren Berşan Aksak'ın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Aile olarak tarifsiz bir üzüntü yaşadıklarını dile getiren Otçu, "İçim yanıyor. Torunum için dayanacağım. 'Sen yavruna nasıl hesap vereceksin. Ben senin annenin katiliyim nasıl diyeceksin?' O yavrunun psikolojisi ne olacak. Kızımın yavrusunun bana emanet edilmesini istiyorum. Onu ben büyüttüm, bu yaşa kadar ben baktım. Babasının bir yudumu yoktur boğazında. Babası zaten pisliğin tekiydi. Her şey var. Saygısızlık, uyuşturucu, kumar var. Zaten bir ay sonra mahkeme vardı, tamamen boşanacaklardı." dedi.