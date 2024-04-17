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        Edirne'de 1 ton 8 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

        Edirne'nin Enez ilçesinde bir araçta 1 ton 8 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:30 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:30
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        Edirne'de 1 ton 8 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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        Edirne'nin Enez ilçesinde bir araçta 1 ton 8 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Abdurrahim köyünde B.M'nin kullandığı araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 1 ton 8 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

        Nargile tütününe el konuldu, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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