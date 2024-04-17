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        Kooperatif başkanı, tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Kumdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yalçın Güner Koşansu (49), tartıştığı Mehmet Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:45
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        Kooperatif başkanı, tartıştığı kişi tarafından öldürüldü
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        EDİRNE’nin İpsala ilçesinde Kumdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yalçın Güner Koşansu (49), tartıştığı Mehmet Ö. (67) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan Mehmet Ö., jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kumdere köyünde meydana geldi. Kumdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yalçın Güner Koşansu ile sokakta karşılaştığı Mehmet Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ö., belinden çıkardığı tabancayla Koşansu’yu vurdu. Yalçın Güner Koşansu kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet Ö. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Koşansu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçın Güner Koşansu’nun cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Mehmet Ö. ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

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