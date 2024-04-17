Edirne'de silahla vurulan kişi öldü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde oturan Y.K. (49), henüz bilinmeyen nedenle M.Ö. (67) tarafından tabancayla vuruldu.

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