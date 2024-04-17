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        Gece kaza yapan motosiklet sürücüsünün sabah cansız bedeni bulundu

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde gece motosikletiyle kaza yapıp yaşamını yitirdiği değerlendirilen Fikret Sarıbıyık'ın (59) cesedi, sabah saatlerinde yoldan geçenler tarafından bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 10:55 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:00
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        Gece kaza yapan motosiklet sürücüsünün sabah cansız bedeni bulundu
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde gece motosikletiyle kaza yapıp yaşamını yitirdiği değerlendirilen Fikret Sarıbıyık’ın (59) cesedi, sabah saatlerinde yoldan geçenler tarafından bulundu.

        Keşan’da sabah saatlerinde Yapıldak ve Kocahıdır köyleri arasındaki stabilize yoldan geçenler, devrilen motosikletin yanındaki kişinin hareketsiz yattığını görüp, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, sürücünün Fikret Sarıbıyık olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Fikret Karabıyık’ın gece saatlerinde motosikletinin devrilmesi sonucu öldüğü tespiti yapıldı.

        Fikret Sarıbıyık’ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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