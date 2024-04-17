Gece kaza yapan motosiklet sürücüsünün sabah cansız bedeni bulundu

Fikret Sarıbıyık’ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Keşan’da sabah saatlerinde Yapıldak ve Kocahıdır köyleri arasındaki stabilize yoldan geçenler, devrilen motosikletin yanındaki kişinin hareketsiz yattığını görüp, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, sürücünün Fikret Sarıbıyık olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Fikret Karabıyık’ın gece saatlerinde motosikletinin devrilmesi sonucu öldüğü tespiti yapıldı.

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