Edirne'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler kapsamında yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu 47 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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