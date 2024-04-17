Edirne'de 5 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'ninLalapaşa ilçesinde Bulgaristan'a çıkmak isteyen 5 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE'ninLalapaşa ilçesinde Bulgaristan'a çıkmak isteyen 5 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi Hacılar köyü sınırları içerisinde devriye görevi sırasında yasa dışı yollarla Bulgaristan'a çıkmak isteyen Libya ve Mısır uyruklu 5 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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