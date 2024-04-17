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        Edirne'de 5 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'ninLalapaşa ilçesinde Bulgaristan'a çıkmak isteyen 5 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:42 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:45
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        Edirne'de 5 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'ninLalapaşa ilçesinde Bulgaristan'a çıkmak isteyen 5 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi Hacılar köyü sınırları içerisinde devriye görevi sırasında yasa dışı yollarla Bulgaristan'a çıkmak isteyen Libya ve Mısır uyruklu 5 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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