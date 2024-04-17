Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'nin nostaljik tramvay görünümlü "gezi treni" beğenildi

        Edirne'yi ziyaretler gelenler, nostaljik tramvay görünümlü "gezi treni" ile eski payitahtta tarihi yolculuk yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:52 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'nin nostaljik tramvay görünümlü "gezi treni" beğenildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'yi ziyaretler gelenler, nostaljik tramvay görünümlü "gezi treni" ile eski payitahtta tarihi yolculuk yapıyor.

        Vali Yunus Sezer'in talimatıyla kenti ziyaret edenlerin tarihi ve turistik noktalarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla lastik tekerlekli "Edirne Turistik Gezi Treni" hizmete sunuldu.

        Tarihi yol güzergahında dün seferlerine başlayan tren, ziyaretçiler tarafından beğenildi.

        İlk etapta ücretsiz hizmet verecek trenin rotası Selimiye Meydanı'ndan başlıyor. Tren, pek çok dini, kültürel ve tarihi alanı aşıp Meriç ve Tunca köprülerini geçerek Karaağaç Mahallesi'ne ulaşıyor.

        - "Seferlerin devam etmesini isteriz"

        "Gezi treni"yle yolculuk yapan Cenk Kürkçü, AA muhabirine geziyi çok beğendiğini ve yolculuk boyunca birçok tarihi bilgi öğrendiğini söyledi.

        Trenle tarih gezisi etkinliklerinin sürdürülebilir olması gerektiğini belirten Kürkçü, "Gezi treni Edirne'nin tanıtımına katkı sağlayacak." dedi.

        Vali Sezer'e teşekkür eden Rukiye Coşkun, tren turunu çok beğendiğini dile getirdi, "Bu seferlerin devam etmesini isteriz. Yerli yabancı turistlere de Edirne'yi daha çok tanıtmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        İsmail Kumus da "gezi treni"ni çok beğendiğini söylerken İsmail Yumurtacı, kentteki çok sayıda tarihi eseri gezi treni sayesinde gördüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        'Bombacı Mülayim' polis çıktı
        'Bombacı Mülayim' polis çıktı
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Kamyonette 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        Kamyonette 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        Kooperatif başkanı, tartıştığı kişi tarafından öldürüldü
        Kooperatif başkanı, tartıştığı kişi tarafından öldürüldü
        Edirne'de 5 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 5 kaçak göçmen yakalandı
        Gece kaza yapan motosiklet sürücüsünün sabah cansız bedeni bulundu
        Gece kaza yapan motosiklet sürücüsünün sabah cansız bedeni bulundu
        Edirne'de FETÖ ile ilişkili 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de FETÖ ile ilişkili 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 47 düzensiz göçmen yakalandı