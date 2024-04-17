Kamyonette 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
EDİRNE'ninEnez ilçesinde durdurulan kamyonette gümrük kaçağı 1 ton 8 kilo nargile tütünü ele geçirildi.
EDİRNE'ninEnez ilçesinde durdurulan kamyonette gümrük kaçağı 1 ton 8 kilo nargile tütünü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Enez ilçesi Abdurrahim köyünde B.M.'nin kullandığı kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada gümrük kaçağı 1 ton 8 kilo nargile tütünü ele geçirildi. B.M., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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