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        Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:37 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:37
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        Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Hacılar köyünde yapılan denetimde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Mısır ve Libya uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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